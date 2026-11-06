Društvo

MESEČNO PO 12.000 DINARA: Koknkurs za stipendije studnetima Univerziteta u Beogradu

Branka Borisavljević

06. 11. 2026. u 15:05

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FONDACIJA "Koste Migrića" raspisuje konkurs za dodelu osam stipendija najboljim studentima Univerziteta u Beogradu.

МЕСЕЧНО ПО 12.000 ДИНАРА: Кокнкурс за стипендије студнетима Универзитета у Београду

Foto: Novosti

Pravo konkurisanja imaju akademci od druge godine studija koji, osim toga da se školuju na budžetu ispunjavaju i dodatne uslove. Kandidati se mogu prijaviti od 12. novembra do 18. decembra. Iznos stipendije je po 12.000 dinara u trajanju od deset meseci.

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