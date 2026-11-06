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PUTIN UPOZORIO NEMAČKU, A ZELENSKI PONOVO PROVOCIRA: Berlin pred važnom odlukom

D.D.

06. 11. 2026. u 11:43

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UPRKOS prethodnim odbijanjima, Volodimir Zelenski je ponovo zatražio krstareće rakete "Taurus" od Nemačke.

ПУТИН УПОЗОРИО НЕМАЧКУ, А ЗЕЛЕНСКИ ПОНОВО ПРОВОЦИРА: Берлин пред важном одлуком

Foto: Tanjug/AP Photo/Aurel Obreja

- To je vrsta odbrane od balističkih raketa, pa smo želeli da naručimo Taurus i testiramo ih - a to bi bilo dobro za obe strane - rekao je za ZDF.

U međuvremenu, nemački ministar odbrane Boris Pistorijus je u julu izjavio da Ukrajini nije potrebno ovo oružje. Kancelar Fridrih Merc je izrazio sličan stav u martu.

Tokom sastanka sa predstavnicima međunarodnih novinskih agencija na Sanktpeterburškom međunarodnom ekonomskom forumu (SPIEF) u junu, ruski predsednik Vladimir Putin je objavio da će upotreba raketa „Taurus“ u ukrajinskom sukobu naštetiti odnosima između Moskve i Berlina, ali neće imati uticaja na tok vojnih operacija.

Rusija smatra da isporuke oružja Ukrajini ometaju rešavanje problema, direktno uključuju zemlje NATO-a u sukob i predstavljaju „igranje vatrom“.

Ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov je napomenuo da bi svaka pošiljka oružja namenjenog Ukrajini bila legitimna meta za Rusiju.

(Ria Novosti)

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