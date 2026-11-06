"NE POVLAČIM SE SA ČELA PENTAGONA" Hegset: Nije uspelo protiv predsednika Trampa, neće uspeti ni protiv mene

AMERIČKI ministar odbrane Pit Hegset izjavio je da neće odustati od funkcije u Pentagonu i da će se boriti protiv pokušaja opoziva u Kongresu, istovremeno braneći američku vojnu operaciju protiv Irana, koju je ocenio kao "hrabru i istorijsku".

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- Stojimo, borimo se. Reč je o politici ličnog uništavanja. To nije uspelo protiv predsednika Trampa i neće uspeti ni protiv mene - poručio je Hegset u videu objavljenom na platformi Iks, odbacujući inicijativu za opoziv kao politički motivisanu.

Njegova poruka usledila je nakon izbornog poraza republikanaca na međuizborima, koji je, prema oceni američkih medija, u velikoj meri bio povezan sa nezadovoljstvom birača zbog rata sa Iranom, prenosi CNN:

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da ne razmatra smenu Hegseta, ocenivši da je ministar odbrane "fantastično obavio posao" i pohvalivši njegovo rukovođenje američkim vojnim operacijama u Iranu i Venecueli.

Republikanski kongresmen Tomas Mesi najavio je da će naredne nedelje ponovo pokrenuti inicijativu za njegov opoziv, dok je senator Tom Tiliš ocenio da Hegset nije odgovarajuća osoba za tu funkciju i da njegov odnos sa Kongresom ugrožava usvajanje predloženog vojnog budžeta od 1.500 milijardi dolara.

Potpredsednik SAD Džej Di Vens prethodno je doveo u pitanje opravdanost rata sa Iranom, ocenivši da je sukob doprineo izbornom porazu republikanaca.

Lider demokrata u Predstavničkom domu Hakim Džefris takođe je kritikovao Hegseta, postavljajući pitanje zašto se on i dalje nalazi na čelu Pentagona.

Prema oceni analitičara CNN-a, Hegsetov nastup mogao bi dodatno da oteža njegov položaj, posebno zbog sve većeg nezadovoljstva u Kongresu i unutar Republikanske stranke.

Demokrate, koje će od januara preuzeti kontrolu nad Kongresom, najavile su pojačan nadzor nad radom Pentagona, uključujući istrage o vođenju rata sa Iranom, smenama visokih vojnih zvaničnika i načinu upravljanja američkim oružanim snagama.

Iako za sada nema naznaka da postoji dvotrećinska većina u Senatu potrebna za konačnu smenu Hegseta putem postupka opoziva, široka podrška takvoj inicijativi u Predstavničkom domu mogla bi dodatno da oslabi njegov položaj u administraciji, navodi CNN.

(Tanjug)