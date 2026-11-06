Hapšenja i istraga

U KUĆI DRŽAO 50 GRAMA MARIHUANE: Krivična prijava osumnnjičenom iz Šajkaša za držanje droge

Ljiljana Preradović

06. 11. 2026. u 15:05

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POLICIJA u Titelu će u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u Novom Sadu podneti krivičnu prijavu protiv S.P. (21) iz Šajkaša, zbog postojanja osnova sumnje da je neovlašćeno držao drogu.

У КУЋИ ДРЖАО 50 ГРАМА МАРИХУАНЕ: Кривична пријава осумнњиченом из Шајкаша за држање дроге

Foto: Novosti/MUP

Pretresom kuće u kojoj se osumnjičeni nalazio, policija je pronašla oko 50 grama biljne materije za koju se sumnja da je marihuana i digitalnu vagu za precizno merenje.

Krivična prijava biće podneta u redovnom postupku.

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