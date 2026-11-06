JOŠ JEDAN AVION PRIZEMLJEN ZBOG DOJAVE O BOMBI: Kada je trebalo da ponovo poleti, otkriven novi problem

AVION holandske kompanije KLM, koji je sinoć sleteo u Bukurešt nakon dojave o bombi, nije mogao da nastavi put ka Tel Avivu zbog tehničkog kvara, pa je let na kraju otkazan, saopštio je danas portparol ovog avio-prevoznika, preneli su holandski mediji.

Foto Tanjug/Hannes P. Albert/dpa via AP

Reč je o letu KL461 iz Amsterdama za Tel Aviv, sa planiranim zaustavljanjem u Bukureštu, a dojava o bombi stigla je neposredno pre sletanja aviona u rumunsku prestonicu, izjavio je portparol KLM-a, preneo je Nl tajms.

Prema njegovim rečima, 52 putnika i šest članova posade bezbedno su napustili avion nakon sletanja.

Letelica je zatim detaljno pregledana i podvrgnuta bezbednosnoj proveri, nakon čega je dobila dozvolu za nastavak puta ka Tel Avivu, ali tokom rulanja po pisti u Bukureštu, posada je otkrila tehnički problem.

Iz kompanije KLM je saopšteno da je let zbog toga otkazan, a putnici su smešteni u hotele, i biće im obezbeđeni alternativni letovi.

Dojave o bombama stigle su juče za najmanje 27 letova širom Evrope, a slični incidenti dogodili su se i ranije tokom nedelje, ali do sada ni u jednom slučaju nije pronađena eksplozivna naprava, podsetio je Nl tajms.

(Tanjug)

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