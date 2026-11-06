Hapšenja i istraga

AKCIJA POLICIJE U PANČEVU: U lokalu nađen amfetamin

Zagorka Knežević Uskoković

06. 11. 2026. u 15:05

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Pripadnici policije u Pančevu podneće krivičnu prijavu Višem javnom tužilaštvu u ovom gradu protiv V. L. (28) osumnjičenog da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

АКЦИЈА ПОЛИЦИЈЕ У ПАНЧЕВУ: У локалу нађен амфетамин

Foto: MUP

U saopštenju MUP se navodi da su pripadnici policije tokom pregleda jednog lokala u Pančevu,koji je koristio osumnjičeni, pronašli oko 141 gram praha, za koji se sumnja da je amfetamin.

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