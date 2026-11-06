NOVI DETALJI TEŠKE NESREĆE: Ima mrtvih u sletanju školskog autobusa nedaleko od Lenta (FOTO/VIDEO)

U SAOBRAĆAJNOJ nesreći školskog autobusa koja se dogodila danas u blizini mesta Lent, u departmanu En na istoku Francuske, najmanje dve osobe su poginule, i to jedna maloletna i jedna punoletna mlada osoba, dok je njih 16 povređeno, od kojih troje teško, saopštila je prefektura te oblasti.

Foto: printskrin iks Rabindra.

U autobusu je u trenutku nesreće bilo 43 osoba, od kojih 15 maloletnika. Prema ranijim navodima gradonačelnika Lenta Iva Kristena, autobus je sleteo sa puta i udario u drvo u jarku, pri čemu su dve osobe doživele srčani zastoj, dok je veći broj osoba povređen, prenosi televizija BFM.

Two dead after bus crashes in France Three people are in a critical condition and a further 13 have sustained minor injuries. #buscrash #Lent #France https://t.co/IAVUmgMice — International Crisis Room 360 (@ICR360) November 6, 2026

On je izjavio i da je 70 ljudi ukupno učestvovalo u nesreći. Prema njegovim rečima, nejasno je zašto je autobus skrenuo sa puta.

U saopštenju, tužilaštvo Burg-en-Bresa precizira da je vozač hospitalizovan i da još ne može da bude saslušan.

BREAKING: 🇫🇷 A child and a young adult have died in a bus crash near Lent, France. Several others were injured. https://t.co/v5kXcVMtxQ — Rabindra. 🚩 (@rabindraX238) November 6, 2026

Posle nesreće, prefekt te oblasti je aktivirao Oblasni operativni centar (COD) da bi koordinisao akciju brojnih aktera u upravljanju krizom. Na licu mesta su mobilisani i helikopteri, rekao je portparol službe civilne zaštite, dodajući da je njihov zadatak da pomognu u brzom izvlačenju povređenih i njihovom prebacivanju do bolničkih ustanova.

Un accident de car à Lent dans l’Ain fait au moins deux morts et plusieurs blessés graves https://t.co/S5p1KMYJT9 — Le HuffPost (@LeHuffPost) November 6, 2026

Kako je saopštilo Ministarstvo saobraćaja, a preneo "Figaro", na mestu nesreće su raspoređena i 102 vatrogasca-spasioca sa 58 vozila, kao i 50 žandarma, četiri vazduhoplova i osam timova Mobilne službe za hitne slučajeve i reanimaciju (SMUR). Francuski ministar saobraćaja Filip Tabaro saopštio je na platformi X da je krenuo na mesto nesreće.

I francuski ministar prosvete Eduar Žefre je potvrdio da je školski autobus doživeo jutros saobraćajnu nesreću u istočnoj Francuskoj, pri čemu je, kako je jutros naveo, bilo "više žrtava".

(Tanjug)

BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO