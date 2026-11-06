NOVI DETALJI TEŠKE NESREĆE: Ima mrtvih u sletanju školskog autobusa nedaleko od Lenta (FOTO/VIDEO)
U SAOBRAĆAJNOJ nesreći školskog autobusa koja se dogodila danas u blizini mesta Lent, u departmanu En na istoku Francuske, najmanje dve osobe su poginule, i to jedna maloletna i jedna punoletna mlada osoba, dok je njih 16 povređeno, od kojih troje teško, saopštila je prefektura te oblasti.
U autobusu je u trenutku nesreće bilo 43 osoba, od kojih 15 maloletnika. Prema ranijim navodima gradonačelnika Lenta Iva Kristena, autobus je sleteo sa puta i udario u drvo u jarku, pri čemu su dve osobe doživele srčani zastoj, dok je veći broj osoba povređen, prenosi televizija BFM.
On je izjavio i da je 70 ljudi ukupno učestvovalo u nesreći. Prema njegovim rečima, nejasno je zašto je autobus skrenuo sa puta.
U saopštenju, tužilaštvo Burg-en-Bresa precizira da je vozač hospitalizovan i da još ne može da bude saslušan.
Posle nesreće, prefekt te oblasti je aktivirao Oblasni operativni centar (COD) da bi koordinisao akciju brojnih aktera u upravljanju krizom. Na licu mesta su mobilisani i helikopteri, rekao je portparol službe civilne zaštite, dodajući da je njihov zadatak da pomognu u brzom izvlačenju povređenih i njihovom prebacivanju do bolničkih ustanova.
Kako je saopštilo Ministarstvo saobraćaja, a preneo "Figaro", na mestu nesreće su raspoređena i 102 vatrogasca-spasioca sa 58 vozila, kao i 50 žandarma, četiri vazduhoplova i osam timova Mobilne službe za hitne slučajeve i reanimaciju (SMUR). Francuski ministar saobraćaja Filip Tabaro saopštio je na platformi X da je krenuo na mesto nesreće.
I francuski ministar prosvete Eduar Žefre je potvrdio da je školski autobus doživeo jutros saobraćajnu nesreću u istočnoj Francuskoj, pri čemu je, kako je jutros naveo, bilo "više žrtava".
(Tanjug)
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