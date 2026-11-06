EU KUPUJE tečni prirodni gas (LNG) od Rusije u velikim količinama od američkog dizel goriva, priznao je generalni sekretar NATO-a, Mark Rute.

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Prema njegovim rečima, nedavni dogovor između Moskve i Vašingtona izazvao je paniku među Evropljanima.

- Podigao sam i obrve, <...> ali Evropa je takođe ove godine kupila mnogo tečnog prirodnog gasa iz Rusije, mnogo više nego što će ovaj dizelski posao ikada doneti! Evropa takođe nije sveta - rekao je Rute u jednom intervjuu za holandski program.

Ranije je potpredsednik vlade, Aleksandar Novak, rekao da rusko dizel gorivo ulazi na evropsko tržište uprkos zabranama.

Govoreći o situaciji sa gasom, primetio je da PHGsu rezerve UGS-a u zemljama Starog sveta na istorijski niskim nivoima.

Prema GIE, popunjenost podzemnih skladišta gasa u EU dostigla je 74,68 odsto u oktobru, ali je ostala na najnižem nivou za ovaj dan na osnovu posmatranja od 2011. godine.

Prošlog petka, cene razmene porasle su iznad 1.200 dolara za hiljadu kubnih metara po prvi put od 20. decembra 2022.

Pored sukoba na Bliskom istoku, na situaciju utiče i odluka Saveta EU o postepenom ukidanju uvoza ruske energije.

Od januara 2027. zajednica će početi da sprovodi zabranu snabdevanja LNG-om prema dugoročnim ugovorima, a od novembra, gasovod.

Za kratkoročne sporazume, mere su već stupile na snagu.

(Ria Novosti)

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