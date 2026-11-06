BUJICA ODNELA AUTOMOBIL, IMA MRTVIH: Prizori na francuksom ostrvu kao iz horor filma (VIDEO)
DVE osobe poginule su nakon što je automobil u kojem su se nalazile odnela bujica na jugu Korzike, dok je treći putnik uspeo da se spase, saopštila je danas prefektura.
Nesreća se dogodila na regionalnom putu 10, između Bonifacija i Porto Vekija, kada je vozilo zahvaćeno poplavnim talasom izazvanim obilnim padavinama, prenosi televizija BFM.
Treći putnik iz automobila uspeo je da izađe iz vozila, nakon čega su ga spasilačke ekipe izvukle i helikopterom prevezle u kliniku u Porto Vekiju.
Južni deo Francuske zahvatile su obilne padavine i nevreme mediteranskog porekla, koje je izazvalo značajne poplave na jugu Korzike.
(Tanjug)
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