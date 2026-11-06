BUJICA ODNELA AUTOMOBIL, IMA MRTVIH: Prizori na francuksom ostrvu kao iz horor filma (VIDEO)

DVE osobe poginule su nakon što je automobil u kojem su se nalazile odnela bujica na jugu Korzike, dok je treći putnik uspeo da se spase, saopštila je danas prefektura.

Foto: Printsksin Iks @volcaholic1

Nesreća se dogodila na regionalnom putu 10, između Bonifacija i Porto Vekija, kada je vozilo zahvaćeno poplavnim talasom izazvanim obilnim padavinama, prenosi televizija BFM.

France: On the island of Corsica, Ghisonaccia has been cut off since just after 15:00 , with every road in and out closed. EDF Corse says 6,500 homes are without power, and 4,000 of them won't be reconnected before Wednesday morning. https://t.co/l6wVAHIbdt — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) October 20, 2026

Treći putnik iz automobila uspeo je da izađe iz vozila, nakon čega su ga spasilačke ekipe izvukle i helikopterom prevezle u kliniku u Porto Vekiju.

France: On the island of Corsica, flights at Bastia-Poretta airport are cancelled until Wednesday morning, including departures to Nice, Paris, Bordeaux and Marseille between 15:05 and 20:05. Bastia–Corte trains are suspended for the rest of the day. https://t.co/3xtHIDx7h4 — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) October 20, 2026

Južni deo Francuske zahvatile su obilne padavine i nevreme mediteranskog porekla, koje je izazvalo značajne poplave na jugu Korzike.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.