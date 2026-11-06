Svet

"KAO GROM IZ VEDRA NEBA": Tramp ukida vojnu pomoć Izraelu - hitno se oglasio Isak Hercog

В. Н.

06. 11. 2026. u 08:26

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PREDSEDNIK Izraela Isak Hercog izjavio je da ga je vest da će američki predsednik Donald Trampukinuti vojnu pomoć Izraelu zatekla "kao grom iz vedra neba".

КАО ГРОМ ИЗ ВЕДРА НЕБА: Трамп укида војну помоћ Израелу - хитно се огласио Исак Херцог

Foto: Tanjug (AP Photo/Jacquelyn Martin)

Tramp je ovu odluku saopštio u utorak, na dan održavanja izbora za Kongres u Sjedinjenim Američkim Državama.

Hercog je ovo pitanje pokrenuo tokom sastanka sa predstavnicima stranke "Jašar", koju predvodi Gadi Ajzenkot, glavni rival izraelskog premijera Benjamina Netanjahua.

- Pitanje američke pomoći me veoma zabrinjava, a vest o tome pala je na mene kao grom iz vedra neba. Imamo memorandum o razumevanju sa SAD koji bi trebalo da važi do 2028. godine. To je jedan od naših glavnih ciljeva i zbog toga je neophodno formirati vladu, a ne ići iz izbora u izbore - rekao je Hercog.

Tramp je izjavio da će američka pomoć Izraelu biti okončana ove godine, dve godine pre formalnog isteka memoranduma o razumevanju, na osnovu kojeg Izrael godišnje dobija 3,8 milijardi dolara za kupovinu američkog naoružanja.

Međutim, američki predsednik nije izneo mnogo detalja o svojoj najavi, koju je saopštio tokom telefonskog intervjua za "Foks njuz" na dan izbora za Kongres. Netanjahu se do sada nije javno oglašavao ovim povodom.

- To je loša tema za političke rasprave, jer kada kažete: "Zašto ne bismo svima dali četiri milijarde dolara?", Izrael je naš broj jedan. Dajemo mu više nego bilo kome drugom, a njemu ta pomoć više nije potrebna - rekao je Tramp za "Foks njuz".

Američki ambasador u Izraelu Majk Hakabi izjavio je da pokušava da dobije dodatna objašnjenja o tome šta će se dogoditi sa vojnom pomoći.

U intervjuu za izraelski "Kanal 12" branio je nastavak finansijske podrške Izraelu, koja je postala sve nepopularnija i među demokratama i među republikancima.

- Amerikanci moraju da znaju kolika je vrednost ovog odnosa. Nije reč o tome šta Amerika ulaže, već o tome šta dobija zauzvrat. Možda nismo dovoljno dobro obavili posao u objašnjavanju američkoj javnosti da prepozna i ceni partnerstvo sa Izraelom, koje svakodnevno doprinosi njihovim životima - rekao je Hakabi.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

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