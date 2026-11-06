"KAO GROM IZ VEDRA NEBA": Tramp ukida vojnu pomoć Izraelu - hitno se oglasio Isak Hercog

PREDSEDNIK Izraela Isak Hercog izjavio je da ga je vest da će američki predsednik Donald Trampukinuti vojnu pomoć Izraelu zatekla "kao grom iz vedra neba".

Foto: Tanjug (AP Photo/Jacquelyn Martin)

Tramp je ovu odluku saopštio u utorak, na dan održavanja izbora za Kongres u Sjedinjenim Američkim Državama.

Hercog je ovo pitanje pokrenuo tokom sastanka sa predstavnicima stranke "Jašar", koju predvodi Gadi Ajzenkot, glavni rival izraelskog premijera Benjamina Netanjahua.

- Pitanje američke pomoći me veoma zabrinjava, a vest o tome pala je na mene kao grom iz vedra neba. Imamo memorandum o razumevanju sa SAD koji bi trebalo da važi do 2028. godine. To je jedan od naših glavnih ciljeva i zbog toga je neophodno formirati vladu, a ne ići iz izbora u izbore - rekao je Hercog.

Tramp je izjavio da će američka pomoć Izraelu biti okončana ove godine, dve godine pre formalnog isteka memoranduma o razumevanju, na osnovu kojeg Izrael godišnje dobija 3,8 milijardi dolara za kupovinu američkog naoružanja.

Međutim, američki predsednik nije izneo mnogo detalja o svojoj najavi, koju je saopštio tokom telefonskog intervjua za "Foks njuz" na dan izbora za Kongres. Netanjahu se do sada nije javno oglašavao ovim povodom.

- To je loša tema za političke rasprave, jer kada kažete: "Zašto ne bismo svima dali četiri milijarde dolara?", Izrael je naš broj jedan. Dajemo mu više nego bilo kome drugom, a njemu ta pomoć više nije potrebna - rekao je Tramp za "Foks njuz".

Američki ambasador u Izraelu Majk Hakabi izjavio je da pokušava da dobije dodatna objašnjenja o tome šta će se dogoditi sa vojnom pomoći.

U intervjuu za izraelski "Kanal 12" branio je nastavak finansijske podrške Izraelu, koja je postala sve nepopularnija i među demokratama i među republikancima.

- Amerikanci moraju da znaju kolika je vrednost ovog odnosa. Nije reč o tome šta Amerika ulaže, već o tome šta dobija zauzvrat. Možda nismo dovoljno dobro obavili posao u objašnjavanju američkoj javnosti da prepozna i ceni partnerstvo sa Izraelom, koje svakodnevno doprinosi njihovim životima - rekao je Hakabi.

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