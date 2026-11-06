LJUDI NE MOGU DA NAPUSTE OKUPIRANA PODRUČJA: Zelenski traži reakciju Amerike i Rusije
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da će Ukrajina predložiti Sjedinjenim Američkim Državama i Rusiji da iskustvo evakuacije stanovništva iz Oleškog prošire na druge okupirane teritorije.
Zelenski je u intervjuu za televiziju TSN rekao da će šef kabineta predsednika Ukrajine i predstavnici ukrajinske delegacije pokrenuti to pitanje u Beloj kući, dodajući da Kijev već obaveštava američku stranu o područjima na kojima se stanovništvo nalazi u teškom položaju i ne može da napusti okupirane teritorije.
On je naveo da je ranije zatražio od ministra odbrane Jevgenija Hmare i komandanta Oružanih snaga Ukrajine Mihaila Drapatija da razmotre moguće pravce dalje evakuacije stanovništva sa privremeno okupiranih teritorija, preneo je Ukrinform.
(Tanjug)
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