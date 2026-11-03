Svet

EVROPOL OTKRIO 9.000 LINKOVA KA EKSTREMISTIČKOM SADRŽAJU: Propaganda se širila i preko onlajn igara

T.J.

03. 11. 2026. u 11:32

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EVROPOL i vlasti iz 16 zemalja prijavili su više od 9.000 linkova ka nasilnom ekstremističkom i terorističkom sadržaju pronađenom na 47 društvenih mreža i platformi za igre.

ЕВРОПОЛ ОТКРИО 9.000 ЛИНКОВА КА ЕКСТРЕМИСТИЧКОМ САДРЖАЈУ: Пропаганда се ширила и преко онлајн игара

Foto: Pixelbiss / Alamy / Profimedia

Kako je navedeno u saopštenju Evropola, akciju je koordinirala Jedinica EU za prijavljivanje internet sadržaja (EU IRU) pri Evropolu, zajedno sa Španijom, a učestvovale su specijalizovane jedinice iz 16 zemalja.

Pronađeni sadržaj promovisao je džihadistički, desničarski, levičarski i anarhistički nasilni ekstremizam i terorizam.

Prema navodima Evropola, pojedinci, grupe i organizacije koristili su onlajn igre uloga kako bi širili ekstremističke i terorističke narative, rekreirali strukture, simbole i napade terorističkih organizacija i podsticali nasilje.

Evropol je upozorio da takve aktivnosti mogu da prerastu u koordinisano širenje propagande i regrutovanje novih članova i sledbenika, uključujući mlade ljude i maloletnike, kao i doprineti njihovoj radikalizaciji.

Akcija je deo kontinuiranih napora EU da spreči širenje terorističke i nasilne ekstremističke propagande na internetu, a nadovezuje se na sličnu operaciju sprovedenu 2025. godine.

Evropol je naveo da je zloupotreba okruženja onlajn igara u ekstremističke i terorističke svrhe prepoznata i u izveštaju EU TE-SAT 2026, dok Evropska komisija u dokumentu "ProtectEU: Agenda za sprečavanje i borbu protiv terorizma" iz 2026. ukazuje na potrebu jačanja saradnje sa industrijom video-igara.

(Tanjug)

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