EVROPOL OTKRIO 9.000 LINKOVA KA EKSTREMISTIČKOM SADRŽAJU: Propaganda se širila i preko onlajn igara
EVROPOL i vlasti iz 16 zemalja prijavili su više od 9.000 linkova ka nasilnom ekstremističkom i terorističkom sadržaju pronađenom na 47 društvenih mreža i platformi za igre.
Kako je navedeno u saopštenju Evropola, akciju je koordinirala Jedinica EU za prijavljivanje internet sadržaja (EU IRU) pri Evropolu, zajedno sa Španijom, a učestvovale su specijalizovane jedinice iz 16 zemalja.
Pronađeni sadržaj promovisao je džihadistički, desničarski, levičarski i anarhistički nasilni ekstremizam i terorizam.
Prema navodima Evropola, pojedinci, grupe i organizacije koristili su onlajn igre uloga kako bi širili ekstremističke i terorističke narative, rekreirali strukture, simbole i napade terorističkih organizacija i podsticali nasilje.
Evropol je upozorio da takve aktivnosti mogu da prerastu u koordinisano širenje propagande i regrutovanje novih članova i sledbenika, uključujući mlade ljude i maloletnike, kao i doprineti njihovoj radikalizaciji.
Akcija je deo kontinuiranih napora EU da spreči širenje terorističke i nasilne ekstremističke propagande na internetu, a nadovezuje se na sličnu operaciju sprovedenu 2025. godine.
Evropol je naveo da je zloupotreba okruženja onlajn igara u ekstremističke i terorističke svrhe prepoznata i u izveštaju EU TE-SAT 2026, dok Evropska komisija u dokumentu "ProtectEU: Agenda za sprečavanje i borbu protiv terorizma" iz 2026. ukazuje na potrebu jačanja saradnje sa industrijom video-igara.
(Tanjug)
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