Svet

KREMLJ POTVRDIO DATUM TRILATERALNIH PREGOVORA: Poznato ko će predvoditi delegaciju u Abu Dabiju

D.D.

03. 11. 2026. u 11:26

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RUSKA delegacija će učestvovati u trilateralnim pregovorima o Ukrajini u Abu Dabiju 10. i 11. novembra, izjavio je portparol predsednika Rusije Dmitrij Peskov.

КРЕМЉ ПОТВРДИО ДАТУМ ТРИЛАТЕРАЛНИХ ПРЕГОВОРА: Познато ко ће предводити делегацију у Абу Дабију

Foto: Mikhail Metzel/WillWest News/Profimedia

Glavni pregovarač Rusije ostaće Vladimir Medinski, a učesnici delegacije dobijaju instrukcije od šefa ruske države Vladimira Putina.

- Da, mogu da potvrdim taj datum. Zaista, ruska delegacija će 10. i 11. novembra stići u Abu Dabi i učestvovati u trilateralnim pregovorima. Što se tiče glavnog pregovarača u ovom procesu sa ruske strane, podsetiću vas na izjavu predsednika. To će i dalje biti moj kolega Medinski - podvukao je portparol Kremlja.

Na pitanje o tome da li su planirani neki kontakti predsednika sa ruskim pregovaračima pre njihovog odlaska u Abu Dabi, Peskov je napomenuo da on zasad ne može da potvrdi.

- Još nema preciznih planova, ali generalno, praktično svi učesnici ruske delegacije i inače redovno izveštavaju predsednika o aktuelnim pitanjima i dobijaju odgovarajuće instrukcije od šefa države - podvukao je.

(RT Balkan)

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