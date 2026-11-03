ZELENSKI UPOZORIO: Rusija sprema masovni napad na infrastrukturu Ukrajine (VIDEO)

PREDSEDNIK Ukrajine, Volodimir Zelenski, upozorio je da Rusija priprema novi napad velikih razmera na Ukrajinu, prvenstveno usmeren na energetsku i logističku infrastrukturu.

foto: Tanjug (Lise Åserud/NTB Scanpix via AP)

Prema njegovim rečima, Moskva računa na to da će međunarodna pažnja biti usmerena na izbore na sredini mandata u SAD, što bi joj omogućilo da izvede napad uz slabiju reakciju sveta.

Zelenski je takođe ukazao na probleme sa ukrajinskom protivvazdušnom odbranom i nedostatak raketa za američke sisteme "Patriot", ranjivost koju bi Rusija potencijalno mogla da iskoristi.

U video-poruci objavljenoj na društvenim mrežama, ukrajinski predsednik pozvao je SAD i druge međunarodne partnere da pojačaju pritisak na Moskvu.

On je posebno ukazao na ruske prihode od prodaje nafte i gasa, izrazivši uverenje da bi ograničavanje tih izvora finansiranja primoralo Kremlj da okonča rat.

- Raspolažemo obaveštajnim podacima da Rusija priprema novi masovni napad na našu zemlju, usmeren prvenstveno na energetsku i logističku infrastrukturu. Pretpostavka je da će svet sutra biti usmeren na američke izbore na sredini mandata, te da će događaji u Ukrajini, kao i naši problemi sa protivvazdušnom odbranom i raketama "Patriot", ostati neprimećeni - rekao je Zelenski.

We have intel that Russia is preparing a new massive attack on our country – primarily targeting energy and logistics. The assumption is basically that tomorrow the world will be watching the American midterms, and what is happening here in Ukraine, along with our difficulties with air defense and Patriot missiles, will be overlooked. We need signals from the world to Russia that will make them feel that terror is no good, that it will bring no gains, and that as long as this war continues, their oil will burn, and they will not be able to make money doing business with the world. We must not play games with Russia’s oil or gas revenues. We must put pressure on Russia in such a way that it has no alternative but to end this war. America can do this. — Volodymyr Zelenskyy / Volodimir Zelensьkiй (@ZelenskyyUa) November 2, 2026

- Svet mora da pošalje signale Rusiji kako bi ona shvatila da teror nije dobar i da ne donosi profit. Sve dok ovaj rat traje, njihova nafta će propadati, a oni neće moći da ostvaruju zaradu u poslovanju sa svetom. Ne smemo dozvoliti da se Rusija neometano koristi prihodima od nafte i gasa. Moramo izvršiti pritisak na Rusiju tako da joj ne preostane ništa drugo osim da okonča rat. Amerika to može da učini - poručio je Zelenski.

Uz objavu su priloženi snimci nedavnih ruskih napada na jednu lokaciju u Ukrajini.

Prema navodima ukrajinske strane, u tim napadima poginule su 34 osobe, dok se neki ljudi i dalje nalaze ispod ruševina.

Istovremeno, u Kijevu su se oglasile sirene za vazdušnu opasnost.

Zelenski je izneo ovo upozorenje nakon isteka primirja u gradu Oleški i njegovoj okolini, koji je pod ruskom okupacijom od početka invazije 2022. godine.

O primirju, koje je okončano u nedelju, prethodno je govorila prva dama SAD, Melanija Tramp.

Ona je ocenila da je sporazum bio uspešan jer je omogućio evakuaciju gotovo 800 ljudi.

Ukrajinski zvaničnici, međutim, tvrde da je Rusija iskoristila prekid vatre kako bi dovela dodatne snage, ojačala svoje položaje, postavila sisteme za odbranu od dronova duž puteva i dopremila municiju.

U međuvremenu, za kraj ovog meseca najavljeni su trilateralni mirovni pregovori u Abu Dabiju, u kojima će učestvovati predstavnici Sjedinjenih Američkih Država, Ukrajine i Rusije.

(Index.HR)

BONUS VIDEO:

Puna sala pred sednicu glavnog odbora Srpske Napredne Stranke

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.