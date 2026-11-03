MASOVNI NOĆNI RAKETNI NAPAD NA UKRAJINU: Nestanci struje u Kijevu, u Harkovu povređeno 73 ljudi (VIDEO)

RUSIJA je 3. novembra pokrenula masovni noćni raketni i bespilotni napad na Ukrajinu, pogodivši energetsku infrastrukturu, stambene zgrade i medicinske ustanove u više regiona, a desetine ljudi je povređeno.

Foto: /X/ @Gianl1974

Ruske snage su rasporedile strateške bombardere Tu-160 i Tu-95MS za lansiranje krstarećih raketa, zajedno sa balističkim raketama i dronova za napad, uključujući bespilotne letelice tipa Šahed na mlazni pogon. Eksplozije su prijavljene u Harkovu, Dnjepru, Žitomiru i drugim gradovima.

Energetska infrastruktura bila je među glavnim metama, što je izazvalo vanredne nestanke struje u Kijevu, Kijevskoj oblasti i Dnjepropetrovskoj oblasti ujutru 3. novembra, prema saopštenju nacionalnog operatera mreže Ukrenergo.

Harkov je bio među najteže pogođenim gradovima. Ruski napad je oštetio medicinsku ustanovu u gradskom okrugu Nemišljanski, rekao je gradonačelnik Igor Terehov. U napadu je povređeno 73 ljudi , prema ažuriranim podacima regionalnih vlasti.

The Russians carried out a complex, massive attack overnight, aimed primarily at our critical infrastructure. And the main target was energy – power generation facilities and substations – in the Odesa, Cherkasy, Zhytomyr, Vinnytsia, Kharkiv, Dnipro, Chernivtsi, Chernihiv, and Rivne regions. In many cities and communities, emergency and unscheduled power outages are ongoing. In Kharkiv, the Russians directly struck a city clinical hospital. Seventy-three people were injured, and the cardiology department, where people were receiving treatment, was damaged. A rescue operation has also been underway since yesterday in Komyshuvakha, in the Zaporizhzhia region. Tragically, the death toll has risen. Russia has killed 29 people. My condolences to their families and loved ones. Five people were injured. There are still people under the rubble. Rescue operations continue as far as the security situation allows – there is a threat of Russian double-tap strikes, as they always so wickedly do. Overnight alone, the Russians launched 289 attack drones, 17 ballistic missiles, and 59 cruise missiles. And even now, the air raid alert continues, and there is a threat of new Russian missile and drone attacks. It is very telling that all of this is happening on the day of the U.S. congressional elections. The Russians believe that America will not notice this signal from them. But such terror must be noticed and stopped. Ukraine must be helped to defend its skies, otherwise Russia will never stop its missile strikes. It is essential to help build peace honestly and reliably, and America can do that. Thank you to everyone who will not remain silent about this Russian attack. Thank you to everyone who supports the defense of Ukraine. — Volodymyr Zelenskyy / Volodimir Zelensьkiй (@ZelenskyyUa) November 3, 2026

Više od 1.000 prozora je oštećeno u medicinskoj ustanovi i okolnim stambenim zgradama, rekao je Terehov.

U Dnjepru su ruske snage pogodile kritičnu infrastrukturu, uključujući termoelektranu u gradskom okrugu Samarski, izvestio je gradonačelnik Boris Filatov.

Stambeni kvart i policijska stanica u istom okrugu su takođe pogođeni, dok je bolnica u drugom delu grada pretrpela štetu. Najmanje 15 ljudi je povređeno u napadima, prema lokalnim vlastima.

Udari su takođe bili usmereni na kritičnu infrastrukturu u okrugu Krivi Rog, prema podacima regionalne vojne uprave.

U Zaporožju, u ruskom napadu je zapaljena i delimično uništena privatna kuća. Jedna 71-godišnja žena je povređena, dok je nekoliko drugih kuća i dva automobila oštećeno eksplozivnim talasom i krhotinama, saopštila je regionalna vojna uprava.

U drugim regionima, ruski napadi su oštetili stambene zgrade i poremetili snabdevanje strujom i vodom.

🇷🇺💥🇺🇦 Russia launched a massive overnight attack on Ukraine with hundreds of drones and missiles. On the night of 3 November, Russian forces struck several Ukrainian regions with ballistic missiles, cruise missiles and guided aerial bombs. In Kharkiv, a FAB-250 bomb hit a hospital, injuring at least 73 people, while a strike on Dnipro killed one person and wounded at least 17. Energy infrastructure was also targeted in the Vinnytsia, Zhytomyr and Odesa regions. Ukraine’s Air Force reported that Russia launched 289 drones, 59 cruise missiles and three ballistic missiles, all three of which were intercepted. — Global Brief (@globalbrief_now) November 3, 2026

U Hmeljnickoj oblasti, stambena zgrada u Šepetivskom okrugu je pretrpela oštećenje krova i dva stana.

Oštećena su i dva automobila i prozori u susednoj stambenoj zgradi. Nije bilo izveštaja o žrtvama.

U Žitomirskoj oblasti, ruski udari su izazvali nestanak struje i poremećeno snabdevanje vodom u regionalnom centru i okolnim zajednicama.

U Viničkoj oblasti, oštećenja na energetskim postrojenjima i dalekovodima ostavila su većinu naselja bez struje, što je dovelo do planiranih satnih isključenja struje.

U Čerkasima su odlomci i udarni talasi oštetili kuće u stambenom naselju. Dve osobe su pregledale lekare, ali su odbile hospitalizaciju.

Dva ruska drona su preko noći ušla u oblast Lavova, ali su ih oborile ukrajinske snage protivvazdušne odbrane. Nije bilo izveštaja o žrtvama.

Approximate flight routes of the missiles used in last night's massive Russian combined missile attack on Ukraine: The following was launched: ~70 Kh-101 cruise missiles ~17 Iskander-M ballistic missiles ~6 Kn-23 ballistic missiles ~4 Zircon hypersonic cruise missiles ~2 Oniks-M supersonic cruise missiles ~99 missiles in total. The following was struck: - The Prydniprovska Thermal Power Plant in Dnipro by ~17 Kh-101s, ~6 Iskander-Ms, and ~4 Kn-23s. - The Ladyzhyn Thermal Power Plant in Vinnytsia Oblast by ~20 Kh-101s and ~4 Zircons. - The Zmiivska Thermal Power Plant in Kharkiv Oblast by ~5 Iskander-Ms. - The TEC-5 Thermal Power Plant in Kharkiv City by ~4 Iskander-Ms (and ~6 KAB glide-bombs). - The Kryvyi Rih Thermal Power Plant in Dnipropetrovsk Oblast by ~4 Kh-101s and ~2 Kn-23s. - The Kaniv Hydroelectric Power Plant in Cherkasy Oblast by ~2 Iskander-Ms. - An unknown target near Pryluky, Chernihiv Oblast, by ~2 Oniks-Ms. As of the time of writing, it appears that Ukrainian air defence was able to shoot down a *minimum* of 29 Kh-101 cruise missiles. — AMK Mapping 🇳🇿 (@AMK_Mapping_) November 3, 2026

Zelenski upozorio na napad pred srednjoročne izbore u SAD

Napad je usledio nakon znakova priprema za veliki ruski vazdušni napad 2. novembra, uključujući preraspoređivanje strateških bombardera i povećanu aktivnost vojne avijacije, izvestile su televizijske stanice.

Do kasnih večernjih sati, tri bombardera Tu-160 su navodno poletela sa vazduhoplovne baze Ukrajinka u ruskom Amurskom regionu, dok je najmanje 10 naoružanih bombardera Tu-95MS bilo stacionirano u zapadnoj Rusiji.

Najmanje šest bombardera Tu-95MS kasnije je poletelo sa vazduhoplovne baze Olenja u Murmanskoj oblasti. Do 2 sata ujutru, četiri aviona Tu-160 i devet aviona Tu-95MS su, kako se navodi, bili u vazduhu.

We have intel that Russia is preparing a new massive attack on our country – primarily targeting energy and logistics. The assumption is basically that tomorrow the world will be watching the American midterms, and what is happening here in Ukraine, along with our difficulties with air defense and Patriot missiles, will be overlooked. We need signals from the world to Russia that will make them feel that terror is no good, that it will bring no gains, and that as long as this war continues, their oil will burn, and they will not be able to make money doing business with the world. We must not play games with Russia’s oil or gas revenues. We must put pressure on Russia in such a way that it has no alternative but to end this war. America can do this. — Volodymyr Zelenskyy / Volodimir Zelensьkiй (@ZelenskyyUa) November 2, 2026

Oko 3 sata ujutru, Rusija je lansirala balističke rakete ka ciljevima u Dnjepropetrovskoj i Viničkoj oblasti, kao i prema Harkovu i Zmiivu. Dnjepar i Kanjiv su takođe bili meta gađanja.

Prateći kanali su potom izvestili o lansiranju krstarećih raketa H-101 i H-55SM iz regiona Vologde, a zatim i o dodatnim lansiranjima H-101 sa bombardera Tu-160 oko 4 sata ujutru.

Predsednik Volodimir Zelenski upozorio je u svom večernjem obraćanju 2. novembra da Rusija priprema još jedan napad velikih razmera, a među verovatnim metama su energetska infrastruktura i logistika.

Noćni napad dogodio se dan nakon što su ruske snage izvele seriju vazdušnih udara na Komišuvahu u Zaporoškoj oblasti.

U napadima je pogođena škola u kojoj se delila humanitarna pomoć i sklonište u kojem su se nalazili civili. Prijavljeno je najmanje 26 poginulih , a još 27 nestalih.

(Kijev post)

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