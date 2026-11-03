MASOVNI NOĆNI RAKETNI NAPAD NA UKRAJINU: Nestanci struje u Kijevu, u Harkovu povređeno 73 ljudi (VIDEO)
RUSIJA je 3. novembra pokrenula masovni noćni raketni i bespilotni napad na Ukrajinu, pogodivši energetsku infrastrukturu, stambene zgrade i medicinske ustanove u više regiona, a desetine ljudi je povređeno.
Ruske snage su rasporedile strateške bombardere Tu-160 i Tu-95MS za lansiranje krstarećih raketa, zajedno sa balističkim raketama i dronova za napad, uključujući bespilotne letelice tipa Šahed na mlazni pogon. Eksplozije su prijavljene u Harkovu, Dnjepru, Žitomiru i drugim gradovima.
Energetska infrastruktura bila je među glavnim metama, što je izazvalo vanredne nestanke struje u Kijevu, Kijevskoj oblasti i Dnjepropetrovskoj oblasti ujutru 3. novembra, prema saopštenju nacionalnog operatera mreže Ukrenergo.
Harkov je bio među najteže pogođenim gradovima. Ruski napad je oštetio medicinsku ustanovu u gradskom okrugu Nemišljanski, rekao je gradonačelnik Igor Terehov. U napadu je povređeno 73 ljudi , prema ažuriranim podacima regionalnih vlasti.
Više od 1.000 prozora je oštećeno u medicinskoj ustanovi i okolnim stambenim zgradama, rekao je Terehov.
U Dnjepru su ruske snage pogodile kritičnu infrastrukturu, uključujući termoelektranu u gradskom okrugu Samarski, izvestio je gradonačelnik Boris Filatov.
Stambeni kvart i policijska stanica u istom okrugu su takođe pogođeni, dok je bolnica u drugom delu grada pretrpela štetu. Najmanje 15 ljudi je povređeno u napadima, prema lokalnim vlastima.
Udari su takođe bili usmereni na kritičnu infrastrukturu u okrugu Krivi Rog, prema podacima regionalne vojne uprave.
U Zaporožju, u ruskom napadu je zapaljena i delimično uništena privatna kuća. Jedna 71-godišnja žena je povređena, dok je nekoliko drugih kuća i dva automobila oštećeno eksplozivnim talasom i krhotinama, saopštila je regionalna vojna uprava.
U drugim regionima, ruski napadi su oštetili stambene zgrade i poremetili snabdevanje strujom i vodom.
U Hmeljnickoj oblasti, stambena zgrada u Šepetivskom okrugu je pretrpela oštećenje krova i dva stana.
Oštećena su i dva automobila i prozori u susednoj stambenoj zgradi. Nije bilo izveštaja o žrtvama.
U Žitomirskoj oblasti, ruski udari su izazvali nestanak struje i poremećeno snabdevanje vodom u regionalnom centru i okolnim zajednicama.
U Viničkoj oblasti, oštećenja na energetskim postrojenjima i dalekovodima ostavila su većinu naselja bez struje, što je dovelo do planiranih satnih isključenja struje.
U Čerkasima su odlomci i udarni talasi oštetili kuće u stambenom naselju. Dve osobe su pregledale lekare, ali su odbile hospitalizaciju.
Dva ruska drona su preko noći ušla u oblast Lavova, ali su ih oborile ukrajinske snage protivvazdušne odbrane. Nije bilo izveštaja o žrtvama.
Zelenski upozorio na napad pred srednjoročne izbore u SAD
Napad je usledio nakon znakova priprema za veliki ruski vazdušni napad 2. novembra, uključujući preraspoređivanje strateških bombardera i povećanu aktivnost vojne avijacije, izvestile su televizijske stanice.
Do kasnih večernjih sati, tri bombardera Tu-160 su navodno poletela sa vazduhoplovne baze Ukrajinka u ruskom Amurskom regionu, dok je najmanje 10 naoružanih bombardera Tu-95MS bilo stacionirano u zapadnoj Rusiji.
Najmanje šest bombardera Tu-95MS kasnije je poletelo sa vazduhoplovne baze Olenja u Murmanskoj oblasti. Do 2 sata ujutru, četiri aviona Tu-160 i devet aviona Tu-95MS su, kako se navodi, bili u vazduhu.
Oko 3 sata ujutru, Rusija je lansirala balističke rakete ka ciljevima u Dnjepropetrovskoj i Viničkoj oblasti, kao i prema Harkovu i Zmiivu. Dnjepar i Kanjiv su takođe bili meta gađanja.
Prateći kanali su potom izvestili o lansiranju krstarećih raketa H-101 i H-55SM iz regiona Vologde, a zatim i o dodatnim lansiranjima H-101 sa bombardera Tu-160 oko 4 sata ujutru.
Predsednik Volodimir Zelenski upozorio je u svom večernjem obraćanju 2. novembra da Rusija priprema još jedan napad velikih razmera, a među verovatnim metama su energetska infrastruktura i logistika.
Noćni napad dogodio se dan nakon što su ruske snage izvele seriju vazdušnih udara na Komišuvahu u Zaporoškoj oblasti.
U napadima je pogođena škola u kojoj se delila humanitarna pomoć i sklonište u kojem su se nalazili civili. Prijavljeno je najmanje 26 poginulih , a još 27 nestalih.
(Kijev post)
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