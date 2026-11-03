ČEŠKI gigant namenske industrije "Čehoslovak grup" (CSG) obnavlja fabrike eksploziva iz vremena Hladnog rata i preusmerava civilna postrojenja na vojnu proizvodnju, dok NATO nastoji da popuni sve manje zalihe municije, objavio je "Raporter".

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Kompanija ponovo otvara postrojenja koja su dugo bila zatvorena kako bi obezbedila kritično važne hemikalije neophodne za proizvodnju artiljerijskih granata, naveo je medij u ponedeljak, pozivajući se na direktora CSF-a za spoljne odnose Jana Hamačeka.

Ovaj proces obuhvata Grčku i Nemačku.

U grčkom gradu Lavriju CSG se, kako se navodi, priprema da početkom 2027. godine ponovo pokrene proizvodnju trinitrotoluola (TNT), u saradnji sa državnom kompanijom "Helenik difens sistems" (EAS).

Istovremeno, civilna fabrika nitroceluloze u nemačkom Valsrodeu preuređuje se za vojnu upotrebu, dok se u Gnašvicu razvija još jedno postrojenje za proizvodnju nitroglicerina i srodnih eksplozivnih materija.

"Čehoslovak grup" nastoji da uspostavi kontrolu nad snabdevanjem ključnim komponentama za artiljerijske granate kalibra 155 milimetara, koje su standard u NATO-u, čime bi smanjio zavisnost od spoljnih dobavljača.

- Kada sve bude završeno, to će obezbediti značajne proizvodne kapacitete u Evropi, otprilike trećinu evropske potrošnje- izjavio je Hamaček.

Obnova proizvodnje dolazi u trenutku kada evropske članice NATO-a povećavaju vojnu potrošnju i proizvodnju naoružanja, pozivajući se na navodnu pretnju iz Rusije i potrebu za obnavljanjem arsenala iscrpljenih višegodišnjim isporukama oružja Ukrajini.

"Volstrit džornal" je u julu pisao da se Evropa suočava sa ozbiljnom nestašicom TNT-a i nitroceluloze, dve komponente neophodne za proizvodnju artiljerijske municije.

Prema tadašnjim izveštajima, Poljska je imala jedinu aktivnu fabriku TNT-a na evropskom kontinentu, dok su evropski proizvođači i dalje u velikoj meri zavisili od sirovina iz Kine.

Prema pisanju "Volstrit džornala", članice NATO-a pokrenule su najmanje 24 projekta za proširenje proizvodnje eksploziva i otklanjanje uskih grla u lancima snabdevanja.

Problemi sa zalihama ne odnose se samo na artiljerijske granate. Holandija je u julu priznala da je iscrpela mogućnosti za isporuku dodatnih raketa-presretača za sisteme "patriot" Kijevu iz sopstvenih zaliha, pošto je već isporučila rakete-presretače i pomogla u sastavljanju kompletnog sistema protivvazduhoplovne odbrane "patriot" za Ukrajinu.

Moskva je više puta upozoravala da jačanje evropskih vojnih kapaciteta nosi rizik od izazivanja sukoba sa Rusijom.

Ruski zvaničnici su isticali da bi širenje infrastrukture NATO-a u blizini ruskih granica dovelo do preduzimanja dodatnih bezbednosnih mera.

(RT Balkan)

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