MIR SVE DALJE, SUKOB PONOVO PRETI: Iran poslao jasnu poruku Vašingtonu

IRAN i Sjedinjene Američke Države još uvek su daleko od postizanja sporazuma o okončanju rata, izjavio je danas za Rojters visoki iranski zvaničnik.

Foto: Daniren/Alamy/Profimedia

Iran i Sjedinjene Američke Države još uvek su daleko od postizanja sporazuma o okončanju rata, izjavio je danas za Rojters visoki iranski zvaničnik.

On je istakao da Teheran neće prihvatiti "preterane zahteve" Vašingtona. Njegova Izjava usledila je u trenutku pojačanih diplomatskih napora, u kojima Katar ima ulogu ključnog posrednika, usmerenih na sprečavanje mogućeg povratka aktivnom sukobu nakon izbora na sredini mandata u SAD.

Međutim, Sjedinjene Američke Države izvele su tokom noći ograničene odbrambene napade na iranske ciljeve u Ormuskom moreuzu, uključujući ostrvo Kešm, odnosno na položaje sa kojih su, prema navodima američkog zvaničnika, ispaljivane rakete zemlja-vazduh na američke snage i sredstva.

(Tanjug)

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