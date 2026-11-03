ZELENSKI STIŽE U BERLIN: Merc otkrio detalje iznenadne posete

PREDSEDNIK Ukrajine Volodimir Zelenski posetiće danas Berlin, izjavio je nemački kancelar Fridrih Merc.

foto: KAY NIETFELD / AFP / Profimedia

- On će ponovo biti sa mnom oko podneva - rekao je Merc tokom govora u Berlinskoj trgovinskoj komori, prenosi Frankfurter algemajne cajtung.

Kako se navodi, poseta nije bila unapred najavljena iz bezbednosnih razloga. Ranije danas, američki izaslanik Stiv Vitkof izjavio je da će Sjedinjene Američke Države posredovati u pregovorima na radnom nivou između Ukrajine i Rusije, koji će biti održani 10. i 11. novembra u Abu Dabiju.

Vitkof je na mreži Iks naveo da će razgovori biti usmereni na bezbednosne aranžmane nakon rata, deeskalaciju i humanitarna pitanja. Prema njegovim rečima, američki pregovarači će se ove nedelje u Briselu sastati i sa predstavnicima Francuske, Nemačke, Velike Britanije, Evropske unije i NATO-a.

Tema sastanka biće bezbednosne garancije za Ukrajinu, evropska bezbednosna arhitektura nakon rata i ekonomske mogućnosti za podršku obnovi Ukrajine.

Takođe je rekao da će se razgovori nastaviti na temelju napretka ostvarenog u Kijevu, Oslu i Sankt Peterburgu, sa ciljem postizanja sveobuhvatnog i trajnog mirovnog sporazuma koji bi obezbedio dugoročnu sigurnost.

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