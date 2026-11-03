VAŠINGTON IMA PLAN ZA KIJEV? Tražiće od NATO saveznika više novca za ovaj problem
SJEDINjENE Američke Države nameravaju da zatraže od NATO-a da finansira deficit koji je nastao u okviru ključnog programa isporuke naoružanja Kijevu, pišu mediji, pozivajući se na izvore.
- SAD planiraju da zatraže od saveznika u NATO-u da izdvoje više novca za ključni program isporuke oružja Ukrajini - navodi se u članku.
Tačan iznos još nije poznat, ali prema rečima izvora, manjak finansijskih sredstava za već odobrene pakete vojne pomoći iznosi oko dve milijarde dolara.
Saveznici Vašingtona mogli bi već ovog meseca da dobiju zahtev za izdvajanje dodatnih sredstava u okviru programa PURL.
Američki Stejt department je 30. oktobra odobrio isporuku 500 raketa-presretača za sisteme „patriot“ u vrednosti od 2,1 milijardu dolara Ukrajini. Isporuku će finansirati Kanada, Nemačka, Norveška i Evropska unija.
Ranije su mediji objavili da isporuke neće početi pre 2030. godine zbog dugih rokova proizvodnje i realizacije ovakvih ugovora.
Rusija smatra da isporuke zapadnog oružja Ukrajini otežavaju mirno rešenje sukoba, direktno uvlače zemlje NATO-a u konflikt i predstavljaju „igru s vatrom“.
Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov prethodno je izjavio da će svaka pošiljka koja sadrži oružje za Ukrajinu biti legitimna meta za ruske snage, dok je Kremlj više puta poručio da zapadno naoružavanje Kijeva ne doprinosi pregovorima i ima negativne posledice.
(Sputnjik)
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