OGLASILI SE RUSI O MASOVNOM NAPADU NA UKRAJINU: Pogođeni energetski objekti širom zemlje
TOKOM noći su ruske snage pokrenule masovni napad preciznim oružjem, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.
U ministarstvu su naveli da su pogođeni ukrajinski energetski objekti u Viničkoj, Dnjepropetrovskoj i Harkovskoj oblasti, koji snabdevaju električnom energijom vojnoindustrijska preduzeća i Oružane snage Ukrajine.
Ruska vojska je pogodila lučku infrastrukturu u Odeskoj oblasti i brodove koji se koriste u vojne svrhe, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.
Prema podacima ministarstva, u Viničkoj oblasti pogođena je Ladižinska termoelektrana snage 1800 MV.
U Dnjepropetrovskoj oblasti pogođene su Krivoroška termoelektrana snage 2800 MV i Pridnjeprovska termoelektrana snage 1765 MV.
U Harkovskoj oblasti su pogođene Harkovska termoelektrana snage 86 MV, trafostanica Zmijevska kapaciteta 330 kV i trafostanica Losevo snage 330 kV.
U luci "Kilija" pogođena je lučka infrastruktura koja se koristi u interesu Oružanih snaga Ukrajine.
U luci "Južni" i u Crnom moru pogođena su dva teretna broda koja su dopremala vojnu opremu i teret dvostruke namene za Oružane snage Ukrajine.
(RT Balkan)
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