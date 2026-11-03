Svet

OGLASILI SE RUSI O MASOVNOM NAPADU NA UKRAJINU: Pogođeni energetski objekti širom zemlje

Ivana Manić

03. 11. 2026. u 09:38

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TOKOM noći su ruske snage pokrenule masovni napad preciznim oružjem, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.

ОГЛАСИЛИ СЕ РУСИ О МАСОВНОМ НАПАДУ НА УКРАЈИНУ: Погођени енергетски објекти широм земље

east2west news / WillWest News / Profimedia

U ministarstvu su naveli da su pogođeni ukrajinski energetski objekti u Viničkoj, Dnjepropetrovskoj i Harkovskoj oblasti, koji snabdevaju električnom energijom vojnoindustrijska preduzeća i Oružane snage Ukrajine.

Ruska vojska je pogodila lučku infrastrukturu u Odeskoj oblasti i brodove koji se koriste u vojne svrhe, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.

Prema podacima ministarstva, u Viničkoj oblasti pogođena je Ladižinska termoelektrana snage 1800 MV.

U Dnjepropetrovskoj oblasti pogođene su Krivoroška termoelektrana snage 2800 MV i Pridnjeprovska termoelektrana snage 1765 MV.

U Harkovskoj oblasti su pogođene Harkovska termoelektrana snage 86 MV, trafostanica Zmijevska kapaciteta 330 kV i trafostanica Losevo snage 330 kV.

U luci "Kilija" pogođena je lučka infrastruktura koja se koristi u interesu Oružanih snaga Ukrajine.

U luci "Južni" i u Crnom moru pogođena su dva teretna broda koja su dopremala vojnu opremu i teret dvostruke namene za Oružane snage Ukrajine.

(RT Balkan)

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