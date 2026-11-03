OGLASILI SE RUSI O MASOVNOM NAPADU NA UKRAJINU: Pogođeni energetski objekti širom zemlje

TOKOM noći su ruske snage pokrenule masovni napad preciznim oružjem, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.

east2west news / WillWest News / Profimedia

U ministarstvu su naveli da su pogođeni ukrajinski energetski objekti u Viničkoj, Dnjepropetrovskoj i Harkovskoj oblasti, koji snabdevaju električnom energijom vojnoindustrijska preduzeća i Oružane snage Ukrajine.

Ruska vojska je pogodila lučku infrastrukturu u Odeskoj oblasti i brodove koji se koriste u vojne svrhe, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.

Prema podacima ministarstva, u Viničkoj oblasti pogođena je Ladižinska termoelektrana snage 1800 MV.

Widespread power outages are reported across Vinnytsia Oblast, including Vinnytsia City, following 4 Russian Zircon hypersonic cruise missile strikes on the Ladyzhyn Thermal Power Plant. The power plant was also struck by multiple Geran-4 jet-drones. S:https://t.co/saGQCkPP87 https://t.co/U862KaZ70c — Military Summary (@MilitarySummary) November 3, 2026

U Dnjepropetrovskoj oblasti pogođene su Krivoroška termoelektrana snage 2800 MV i Pridnjeprovska termoelektrana snage 1765 MV.

More footage showing the aftermath of the strike on the thermal power plant in Dnipro. https://t.co/jzmRgz29oH — Dennis (@kremenko34) November 3, 2026

U Harkovskoj oblasti su pogođene Harkovska termoelektrana snage 86 MV, trafostanica Zmijevska kapaciteta 330 kV i trafostanica Losevo snage 330 kV.

The Russians also struck on the energy system in Kharkiv. Heating and hot water supplies have been partially suspended in Kharkiv, while the subway has also stopped working following Russian attacks. — Douggie Fukkew (@MrFukkew) November 3, 2026

U luci "Kilija" pogođena je lučka infrastruktura koja se koristi u interesu Oružanih snaga Ukrajine.

U luci "Južni" i u Crnom moru pogođena su dva teretna broda koja su dopremala vojnu opremu i teret dvostruke namene za Oružane snage Ukrajine.

(RT Balkan)

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