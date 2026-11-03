Svet

NEBO SE SRUČILO NA INDIJU: Ciklon nosi sve pred sobom, hiljade ljudi evakuisane!

T.J.

03. 11. 2026. u 08:56

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

JAKE kiše pogodile su istočnu Indiju nakon što je ciklon "Murasu", drugi koji je zahvatio to područje u poslednjih nedelju dana, stigao do kopna u državi Andra Pradeš, zbog čega su vlasti evakuisale hiljade ljudi.

НЕБО СЕ СРУЧИЛО НА ИНДИЈУ: Циклон носи све пред собом, хиљаде људи евакуисане!

Foto: Tanjug/AP/NASA

Ciklon je jutros pogodio kopno u blizini grada Ongole, u okrugu Prakasam, uz vetrove brzine od 100 do 110 kilometara na čas, saopštio je Indijski meteorološki zavod, preneo je AP.

Očekuju se obilne padavine tokom narednih nekoliko sati, dok oluja postepeno slabi.

Uoči dolaska ciklona, vlasti su zatvorile škole, obustavile železnički saobraćaj i otkazale pojedine letove u ugroženim područjima.

Hiljade ljudi evakuisane su na bezbedne lokacije.

Nadležni su upozorili da bi obilne kiše mogle da izazovu poplave u nižim predelima i poremete svakodnevni život, dok se na obali očekuje porast nivoa mora do 1,5 metara zbog olujnog udara.

Ciklon se formirao iznad Bengalskog zaliva, čije tople vode često pogoduju nastanku snažnih oluja koje pogađaju istočnu Indiju, Bangladeš i Mjanmar.

Prethodni ciklon "Arnab" pogodio je prošle nedelje delove države Andra Pradeš, pri čemu je poginulo najmanje pet osoba, oštećeni su domovi i infrastruktura, a poplavljeno je oko 80.000 hektara poljoprivrednog zemljišta.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: TORNADO U AJOVI: Pogledajte katastrofu

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

Doncafé. Baš za tebe.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Tramp: Odveo sam hrišćane u obećanu zemlju (video)
Svet

0 0

Tramp: Odveo sam hrišćane u obećanu zemlju (video)

AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je na predizbornom skupu republikanaca u Kanzasu da je hrišćane odveo u obećanu zemlju. Pritom je prepričao kako ga je 2015. godine podržao poznati američki pastor Robert Džefris, koji je tada, prema Trampovim rečima, predvidio da će upravo on odvesti hrišćane u obećanu zemlju.

03. 11. 2026. u 08:42

Politika
Tenis
Fudbal
BANANICA KOLAČIĆ: Tvoj kolačić sreće!

BANANICA KOLAČIĆ: Tvoj kolačić sreće!