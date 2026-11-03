NEBO SE SRUČILO NA INDIJU: Ciklon nosi sve pred sobom, hiljade ljudi evakuisane!

JAKE kiše pogodile su istočnu Indiju nakon što je ciklon "Murasu", drugi koji je zahvatio to područje u poslednjih nedelju dana, stigao do kopna u državi Andra Pradeš, zbog čega su vlasti evakuisale hiljade ljudi.

Foto: Tanjug/AP/NASA

Ciklon je jutros pogodio kopno u blizini grada Ongole, u okrugu Prakasam, uz vetrove brzine od 100 do 110 kilometara na čas, saopštio je Indijski meteorološki zavod, preneo je AP.

Očekuju se obilne padavine tokom narednih nekoliko sati, dok oluja postepeno slabi.

Cyclone Murasu effect Bapatla , Prakasam,Guntur, Nellore , ongole faces heavy to heavy rain, trees uprooted https://t.co/sGdgWMsEGy — Shakeel Yasar Ullah (@yasarullah) November 3, 2026

Uoči dolaska ciklona, vlasti su zatvorile škole, obustavile železnički saobraćaj i otkazale pojedine letove u ugroženim područjima.

Hiljade ljudi evakuisane su na bezbedne lokacije.

Nadležni su upozorili da bi obilne kiše mogle da izazovu poplave u nižim predelima i poremete svakodnevni život, dok se na obali očekuje porast nivoa mora do 1,5 metara zbog olujnog udara.

Heavy rain likely in Andhra on Nov 3-4 due to Cyclone Murasu; schools shut in Chennai and Tiruvallur on Monday. Heavy Rains Likely in South Telangana for Three Days https://t.co/iHPNInlnkI — Shakeel Yasar Ullah (@yasarullah) November 2, 2026

Ciklon se formirao iznad Bengalskog zaliva, čije tople vode često pogoduju nastanku snažnih oluja koje pogađaju istočnu Indiju, Bangladeš i Mjanmar.

Prethodni ciklon "Arnab" pogodio je prošle nedelje delove države Andra Pradeš, pri čemu je poginulo najmanje pet osoba, oštećeni su domovi i infrastruktura, a poplavljeno je oko 80.000 hektara poljoprivrednog zemljišta.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: TORNADO U AJOVI: Pogledajte katastrofu

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.