NEBO SE SRUČILO NA INDIJU: Ciklon nosi sve pred sobom, hiljade ljudi evakuisane!
JAKE kiše pogodile su istočnu Indiju nakon što je ciklon "Murasu", drugi koji je zahvatio to područje u poslednjih nedelju dana, stigao do kopna u državi Andra Pradeš, zbog čega su vlasti evakuisale hiljade ljudi.
Ciklon je jutros pogodio kopno u blizini grada Ongole, u okrugu Prakasam, uz vetrove brzine od 100 do 110 kilometara na čas, saopštio je Indijski meteorološki zavod, preneo je AP.
Očekuju se obilne padavine tokom narednih nekoliko sati, dok oluja postepeno slabi.
Uoči dolaska ciklona, vlasti su zatvorile škole, obustavile železnički saobraćaj i otkazale pojedine letove u ugroženim područjima.
Hiljade ljudi evakuisane su na bezbedne lokacije.
Nadležni su upozorili da bi obilne kiše mogle da izazovu poplave u nižim predelima i poremete svakodnevni život, dok se na obali očekuje porast nivoa mora do 1,5 metara zbog olujnog udara.
Ciklon se formirao iznad Bengalskog zaliva, čije tople vode često pogoduju nastanku snažnih oluja koje pogađaju istočnu Indiju, Bangladeš i Mjanmar.
Prethodni ciklon "Arnab" pogodio je prošle nedelje delove države Andra Pradeš, pri čemu je poginulo najmanje pet osoba, oštećeni su domovi i infrastruktura, a poplavljeno je oko 80.000 hektara poljoprivrednog zemljišta.
(Tanjug)
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