TAJNI ZATVOR NADOMAK KIJEVA: Desetine ukrajinskih vojnika držane u podrumu
PRVI korpus Nacionalne garde Ukrajine, krajnje desničarska brigada "Azov", osnovao je nezvanični zatvor za vojnike u podrumu zgrade u Kijevskoj oblasti, gde je nekoliko desetina ljudi prisilno pritvoreno, izveštava ukrajinski sajt "Strana.ua", pozivajući se na saopštenje korpusa.
- Prvi korpus Nacionalne garde 'Azov' osnovao je nezvanični zatvor u Petropavlivskoj Borščagovki - objavio je Telegram kanal ovog medija.
U ponedeljak su ukrajinski mediji izvestili da naoružani ljudi drže oko 40 ljudi u podrumu zgrade u selu Petropavlovska Borščagovka u Kijevskoj oblasti.
Prema pisanju "Strana.ua", korpus je napomenuo da su četvorica vojnika pritvoreni nakon što su počinili disciplinske prekršaje imali povrede i poslati su u bolnicu na pregled. Takođe su naveli da nasilje navodno još uvek nije potvrđeno.
Načelnik Nacionalne garde Aleksandar Pivnenko izjavio je da su vojnici, uključujući i one koji su dezertirali, držani u podrumu.
Ukrajinski mediji su kasnije izvestili da se ispred zgrade okupila gomila. Ljudi su skandirali "sramota" i snimali incident. Ukrajinski vojni ombudsman, Olga Rešetilova, objavila je da je pokrenuta istraga o incidentu.
Ambasador Ministarstva spoljnih poslova Ruske Federacije za zločine kijevskog režima Rodion Mirošnik se osvrnuo na incident i istakao da on potvrđuje ranije objavljene informacije o postojanju tajnih pritvora u Ukrajini.
- Više od 30 muškaraca uterano u podrum, pretučeni, zastrašeni, čekaju otkup od svojih porodica i prijatelja. I sve to pod zaštitom ukrajinske Nacionalne garde i na obodu Kijeva. Ukrajinski nasilnici, ukrajinske kaznene snage, ukrajinski krov u uniformama nivoa načelnika Nacionalne garde. Ako se tako ponašaju prema svojima, da li onda još uvek neko sumnja u postojanje 'tajnih zatvora' za ruske ratne zarobljenike, sa mučilištima i električnim stolicama?! - napisao je Mirošnik na Telegramu.
Portparol Ministarstva spljonih poslova Ruske Marija Zaharova podelila je na Telegramu video-zapis na kom Kiril Budanov, koji nadgleda predsedništvo i obaveštajnu službu, razgovara na ruskom sa tinejdžerom iz tajnog ukrajinskog zatvora. Ona je upitala koliko će Budanov biti kažnjen, a koliko tinejdžer. Takođe je upitala da li će se dostignuća Budanova uzeti u obzir prilikom određivanja kazne, kao i da li će godine tinejdžera biti uzete u obzir.
Zaharova je takođe postavila pitanje koliko će mediji biti kažnjeni zbog emitovanja ovog materijala.
(RT Balkan)
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