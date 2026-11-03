OD NEMAČKE DO RUSIJE PO NOVI ŽIVOT: Građani ove zemlje prednjače u zahtevima za azil
DRŽAVLjANI Nemačke podnosili su zahteve za privremeni azil u Rusiji češće nego građani drugih zemalja EU, navodi se u izveštaju ruskog Ministarstva unutrašnjih poslova, u koji je agencija TASS imala uvid.
U periodu od januara do septembra 2026. godine, 49 nemačkih državljana zatražilo je privremeni azil u Rusiji. To je najveći broj među zemljama EU. Slede Letonija i Litvanija, sa 36, odnosno 12 državljana. Među ostalim zemljama EU čiji su državljani podneli zahteve nalaze se Italija i Estonija (po sedam), Francuska (šest), Bugarska i Češka (po četiri), kao i Grčka (tri).
Nemački državljani se već nekoliko godina nalaze na vrhu ove liste. Na primer, 2025. godine zahtev za azil podnela su 93 nemačka državljanina, 2024. godine njih 116, a 2023. godine 111. Ove brojke su najviše među strancima koji dolaze iz drugih zemalja EU.
Samo u prva tri kvartala ove godine, 3.802 strana državljanina podnela su zahtev za azil.
(RT Balkan)
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
Doncafé. Baš za tebe.
Preporučujemo
ZAPADNA EVROPA U PLAMENU SOCIJALNOG GNEVA: „Noć veštica“ prerasla u anarhiju
03. 11. 2026. u 07:00
"BRIŠI, BRIŠI SUZE S LICA", STIŽE NASLEDNICA: Koga će Merc predložiti umesto Štajnmajera
02. 11. 2026. u 23:48
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Srpska teniserka Olga Danilović podelila prvu fotografiju sina Maksima (FOTO)
Olga Danilović podelila prvu fotografiju svog sina od kako je postala roditelj.
02. 11. 2026. u 15:40
Komentari (0)