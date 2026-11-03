Svet

OD NEMAČKE DO RUSIJE PO NOVI ŽIVOT: Građani ove zemlje prednjače u zahtevima za azil

D.D.

03. 11. 2026. u 08:38

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DRŽAVLjANI Nemačke podnosili su zahteve za privremeni azil u Rusiji češće nego građani drugih zemalja EU, navodi se u izveštaju ruskog Ministarstva unutrašnjih poslova, u koji je agencija TASS imala uvid.

ОД НЕМАЧКЕ ДО РУСИЈЕ ПО НОВИ ЖИВОТ: Грађани ове земље предњаче у захтевима за азил

Foto: ordnas, Panther Media Global / Alamy / Profimedia

U periodu od januara do septembra 2026. godine, 49 nemačkih državljana zatražilo je privremeni azil u Rusiji. To je najveći broj među zemljama EU. Slede Letonija i Litvanija, sa 36, odnosno 12 državljana. Među ostalim zemljama EU čiji su državljani podneli zahteve nalaze se Italija i Estonija (po sedam), Francuska (šest), Bugarska i Češka (po četiri), kao i Grčka (tri).

Nemački državljani se već nekoliko godina nalaze na vrhu ove liste. Na primer, 2025. godine zahtev za azil podnela su 93 nemačka državljanina, 2024. godine njih 116, a 2023. godine 111. Ove brojke su najviše među strancima koji dolaze iz drugih zemalja EU.

Samo u prva tri kvartala ove godine, 3.802 strana državljanina podnela su zahtev za azil.

(RT Balkan)

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