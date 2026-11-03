SEVERNA KOREJA POKAZUJE ZUBE: Testira nove kasetne bojeve glave, a Japanu poručuje da ne provocira

SEVERNA Koreja intenzivira razvoj raketnog naoružanja i istovremeno upozorava Japan zbog jačanja njegovih ofanzivnih vojnih kapaciteta, što dodatno podiže tenzije u istočnoj Aziji.

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Pjongjang je testirao kasetnu bojevu glavu namenjenu strateškoj krstarećoj raketi, svega nekoliko dana nakon ispitivanja kasetne bombe za balističke rakete, objavili su danas severnokorejski državni mediji.

Testiranje je sprovedeno u ponedeljak radi procene razorne moći bojeve glave i sposobnosti rakete za vertikalni napad, prenela je Korejska centralna novinska agencija (KCNA).

Prema navodima severnokorejskih zvaničnika, nova bojeva glava može da uništi područje površine od pet do šest hektara, dok je istovremeno unapređena preciznost rakete prilikom gađanja ciljeva.

Severna Koreja najavila je da će do kraja godine razviti različite tipove kasetnih bojevih glava. Stručnjaci ocenjuju da Pjongjang unapređivanjem sposobnosti vertikalnog napada nastoji da omogući preciznije gađanje podzemnih vojnih objekata i ulaza u tunele južnokorejskih snaga.

Istovremeno, Pjongjang je oštro kritikovao nastojanja Japana da razvije sposobnosti za takozvani preventivni napad, kao i zajedničke vojne vežbe Tokija i Vašingtona, upozoravajući da takvi potezi mogu izazvati novu eskalaciju regionalnih tenzija.

Posebno je kritikovana odluka Japana da tokom zajedničke vojne vežbe "Kin svord", održane od 19. do 29. oktobra, rasporedi lanser protivbrodskih raketa tipa 25, čiji domet prema navodima iz izveštaja prelazi 1.000 kilometara.

Severna Koreja tvrdi da je simulacija lansiranja raketa tokom vežbe imala za cilj testiranje brzog raspoređivanja ofanzivnog naoružanja, pri čemu su se u njihovom dometu našla priobalna područja Severne Koreje i Kine.

Pjongjang je ukazao i na ranije japansko lansiranje protivbrodske rakete tipa 88, kao i probno ispaljivanje krstareće rakete "Tomahavk", ocenjujući da Tokio sve intenzivnije razvija sposobnosti za preventivne udare na susedne zemlje.

Severnokorejski vojni komentator upozorio je da se japanska vojna politika sve više udaljava od odbrambene i okreće ofanzivnoj orijentaciji, što bi, prema njegovim rečima, moglo da pokrene začarani krug regionalne eskalacije.

Sa druge strane, južnokorejska vojska saopštila je da održava visok stepen pripravnosti i da raspolaže nadmoćnim kapacitetima za odgovor na eventualne provokacije Pjongjanga. Portparol Združenog generalštaba Južne Koreje Džang Do Jong poručio je da su razvijeni sistemi za precizne udare i da vojska održava stalnu operativnu spremnost.

Razvoj novog severnokorejskog naoružanja, japansko jačanje raketnih kapaciteta i sve oštrija retorika između regionalnih aktera ukazuju na dodatno zaoštravanje bezbednosne situacije u istočnoj Aziji.

(Tanjug)

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