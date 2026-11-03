Svet

MOĆNA PVO NA DELU: Rusi "skinuli" 856 ukrajinskih dronova

В.Н.

03. 11. 2026. u 08:49

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TOKOM protekle noći, snage protivvazdušne odbrane uništile su 856 ukrajinskih bespilotnih letelica iznad ruskih regiona, saopštilo Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.

МОЋНА ПВО НА ДЕЛУ: Руси скинули 856 украјинских дронова

foto: Alexei Konovalov / Zuma Press / Profimedia

Kako se navodi u saopštenju, dronovi su uništeni iznad Brjanske, Belgorodske, Vladimirske, Kaluške, Kurske, Novgorodske, Orlovske, Rostovske, Rjazanjske, Smolenske, Tverske, Tulske, Jaroslavske oblasti, Moskovske oblasti.

Ukrajinske bespilotne letelice takođe su uništene iznad Republike Krim i Crnog mora, dodaju u ministarstvu. 

(RT Balkan)

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