MOĆNA PVO NA DELU: Rusi "skinuli" 856 ukrajinskih dronova

AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je na predizbornom skupu republikanaca u Kanzasu da je hrišćane odveo u obećanu zemlju. Pritom je prepričao kako ga je 2015. godine podržao poznati američki pastor Robert Džefris, koji je tada, prema Trampovim rečima, predvidio da će upravo on odvesti hrišćane u obećanu zemlju.