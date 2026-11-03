CIVILI U JEMENU PLAĆAJU SUROVU CENU SUKOBA: Skoro 300.000 ljudi pobeglo iz svojih domova
ŠEF humanitarnih operacija Ujedinjenih nacija Tom Flečer izjavio je da civili u Jemenu plaćaju surovu cenu sukoba u toj zemlji, gde je eskalacija sukoba primorala skoro 300.000 ljudi da napuste svoje domove, a ključni gradovi ostali lišeni osnovnih zaliha.
Flečer, koji obavlja funkciju podsekretara UN za humanitarna pitanja i koordinatora za hitnu pomoć, zatražio je hitno ukidanje blokada puteva i oslobađanje humanitarnih radnika koji se nalaze u pritvoru.
- Civili u Jemenu plaćaju surovu cenu ovog sukoba. Imamo spremnu hranu i lekove za transport u Taiz. Otvorite puteve. Dozvolite ulazak pomoći. Oslobodite humanitarne radnike - poručio je on u objavi na društvenoj mreži Iks, prenosi Al Džazira.
Flečer je rekao je da je u toku "katastrofalan kolaps" osnovnih usluga u Taizu, gde je proizvodnja vode prepolovljena, cene hrane porasle za najmanje 50 odsto, a bolnice ostale bez goriva i lekova.
Kako je naveo, razgovarao je sa jemenskom ministarkom spoljnih poslova Afrom al-Zubom o obezbeđivanju punog pristupa za humanitarne timove, koji su, uprkos sve većim preprekama, uspeli da dopru do gotovo 260.000 raseljenih lica.
Flečer je dodao i da je ogorčen zbog smrti Mohameda al-Šamija, kolege iz UN zaduženog za ljudska prava, koji je preminuo u pritvoru Huta.
Takođe je pozvao na hitno oslobađanje 70 zaposlenih u UN, kao i desetina drugih humanitarnih radnika koji se nalaze u pritvoru, naglašavajući da humanitarci "nisu sredstvo za potkusurivanje".
(Tanjug)
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