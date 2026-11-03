Svet

"SVET TO CENI": Dmitrijev o potezima Donalda Trampa

В.Н.

03. 11. 2026. u 08:34

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MEĐUNARODNA zajednica ceni napore američkog predsednika Donalda Trampa i njegovog tima da reše ukrajinski sukob, izjavio je specijalni predstavnik ruskog predsednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev.

СВЕТ ТО ЦЕНИ: Дмитријев о потезима Доналда Трампа

FOTO: Profimedija/AFP/Igor Ivanko

- Svet ceni mirovne napore predsednika Trampa i njegovog tima - napisao je Dmitrijev na engleskom jeziku na društvenoj mreži Iks.

Prethodno je specijalni izaslanik američkog predsednika Stiv Vitkof saopštio da će trilateralni pregovori Rusije, Sjedinjenih Američkih Država i Ukrajine na nivou radnih grupa biće održani u Abu Dabiju 10. i 11. Novembra.

(Sputnjik)

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