NOVE JEZIVE PRETNJE IRANA! Gađaćemo američke baze širom Evrope: Evo koje su zemlje na nišanu!

PREDSEDNIK Irana Masud Pezeškijan izjavio je danas da je iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamnei dao vladi "određena ovlašćenja" u vezi sa mirovnim pregovorima sa Vašingtonom, javljaju iranski državni mediji.

Foto: AI generated/ChatGPT

Pezeškijan je rekao da Teheran želi da sukob sa Sjedinjenim Američkim Državama reši dijalogom, uz podršku i saglasnost vrhovnog vođe, prenosi Iran internešenel.

Vrhovni vođa Irana Modžtaba Hamnei prethodno je naredio iranskoj vojsci da efikasno odgovori na sve pretnje, uz napomenu da odgovor ne bi trebalo da bude ograničen geografskim područjem.

Naložio je i ažuriranje liste ciljeva kako bi sve vrste američke materijalne i nematerijalne imovine bile u dometu iranskih oružanih snaga.

- Pokušavamo da problem, odnosno sukob sa SAD, rešimo pregovorima. Vrhovni vođa revolucije dao je vladi odgovarajuća ovlašćenja u vezi sa tim pitanjem - rekao je Pezeškijan, prenela je njegova pres-služba.

Iran će napasti američke vojne baze u Evropi u slučaju novih napada SAD, saopštila je Iranska revolucionarna garda.

Iran je upozorio da bi u slučaju nove američke vojne operacije mogao da uzvrati napadima na američke baze i druge ciljeve u Evropi, uključujući objekte u Velikoj Britaniji, Nemačkoj, Italiji i Portugaliji.

SAD i Izrael počeli su 28. februara napade na ciljeve u Iranu, na šta je Teheran odgovorio sopstvenim udarima.

Sredinom juna Iran i SAD potpisali su memorandum o prekidu neprijateljstava, ali su kasnije ponovo razmenili napade, a sukob do danas nije rešen.

Teheran je ranije saopštio da je Vašingtonu ponudio plan od sedam uslova, koji predviđa mogućnost otvaranja Ormuskog moreuza u zamenu za ukidanje pomorske blokade i ograničenja izvoza iranske nafte.

Američki predsednik Donald Tramp odbacio je taj predlog.

Iransko Ministarstvo spoljnih poslova potom je saopštilo da je primilo odgovor SAD na predloženi plan i da je, posredstvom Katara, Vašingtonu prenelo svoju ocenu tog odgovora.

(RT Balkan)

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