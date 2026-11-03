NOVA OPTUŽBA PROTIV TEHERANA! Jemen tvrdi da Iran naoružava Hute – upozorenje stiglo do UN

MEĐUNARODNO priznata vlada Jemena pozvala je Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija da preduzme odlučnije mere kako bi sprečio Iran da isporučuje oružje pobunjenim Hutima, upozoravajući na njihove učestale napade na civile i ključnu infrastrukturu.

Foto Tanjug/AP/Abdulnasser Alseddik

Poziv je uputio jemenski izaslanik pri UN Abdulah el Sadi u izveštaju podnetom generalnom sekretaru UN i Savetu bezbednosti, u kojem je ukazao na, kako je naveo, kontinuiranu vojnu eskalaciju snaga Huta koje podržava Iran, prenela je Al džazira.

El Sadi je pozvao međunarodnu zajednicu na delovanje nakon što je u juče u napadu balističkom raketom na zdravstveni centar u Lahidžu poginulo pet osoba.

On je ocenio da taj događaj ukazuje na "ozbiljan i sistematski obrazac napada Huta na civile". Osudio je i napad balističkom raketom na aerodrom u Adenu, izveden u petak, navodeći da je to bio sedmi takav napad u roku od mesec dana.

Jemenski izaslanik pozvao je na "odlučniju i efikasniju međunarodnu akciju, koja prevazilazi puke izjave zabrinutosti i osude".

(Tanjug)

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