Svet

NOVA OPTUŽBA PROTIV TEHERANA! Jemen tvrdi da Iran naoružava Hute – upozorenje stiglo do UN

D.D.

03. 11. 2026. u 08:03

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MEĐUNARODNO priznata vlada Jemena pozvala je Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija da preduzme odlučnije mere kako bi sprečio Iran da isporučuje oružje pobunjenim Hutima, upozoravajući na njihove učestale napade na civile i ključnu infrastrukturu.

НОВА ОПТУЖБА ПРОТИВ ТЕХЕРАНА! Јемен тврди да Иран наоружава Хуте – упозорење стигло до УН

Foto Tanjug/AP/Abdulnasser Alseddik

Poziv je uputio jemenski izaslanik pri UN Abdulah el Sadi u izveštaju podnetom generalnom sekretaru UN i Savetu bezbednosti, u kojem je ukazao na, kako je naveo, kontinuiranu vojnu eskalaciju snaga Huta koje podržava Iran, prenela je Al džazira.

El Sadi je pozvao međunarodnu zajednicu na delovanje nakon što je u juče u napadu balističkom raketom na zdravstveni centar u Lahidžu poginulo pet osoba.

On je ocenio da taj događaj ukazuje na "ozbiljan i sistematski obrazac napada Huta na civile". Osudio je i napad balističkom raketom na aerodrom u Adenu, izveden u petak, navodeći da je to bio sedmi takav napad u roku od mesec dana.

Jemenski izaslanik pozvao je na "odlučniju i efikasniju međunarodnu akciju, koja prevazilazi puke izjave zabrinutosti i osude".

(Tanjug)

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