TRAMP IPAK UDARIO NA IRAN: Gore lanseri raketa u Ormuskom moreuzu (FOTO/VIDEO)
SAD su pokrenule napade na iransko ostrvo Kešm u Ormuskom moreuzu.
To je najveće ostrvo u Persijskom zalivu na kojem se nalaze iranski lanseri raketa.
Informaciju o napadu izneli su zvanični američki izvori za CBS.
BBC prenosi da je iranska državna novinska agencija IRNA izvestila sinoć o nekoliko eksplozija na ostrvu.
Američki zvaničnici su opisali vazdušne udare kao ograničene i rekli da su oni bili odgovor na napad Korpusa iranske Revolucionarne garde (IRGC) na avion SAD.
Britanski medijski servis je kontaktirao Centralnu komandu (CENTCOM) američke vojske, zaduženu za operacije na Bliskom istoku, ali još uvek nije dobio komentar o ovom napadu.
On je izveden uoči izbora za Predstavnički dom i Senat Kongresa SAD, na polovini mandata američkog predsednika Donalda Trampa, koji će odrediti da li republikanci ili demokrate kontrolišu Kongres.
Tramp se suočava sa padom podrške u anketama i pritiskom iz redova sopstvene Republikanske partije da okonča rat, koji je počeo napadom SAD i Izrael na Iran krajem februara.
Šef Bele kuće je sinoć kazao sajtu Aksios da "ne žuri" da pojača vazdušne udare na Iran.
- Na ovaj ili onaj način, mi ćemo nešto učiniti, ali nema žurbe. Finansijski smo ih osakatili. Nemaju novca, nemaju benzina, a njihov narod je sve umorniji od toga - rekao je Tramp.
On je u intrevjuu za Foks njuz uoči izbora takođe naveo da će SAD "možda morati da krenu na Pijuk (planinu)", lokaciju povezanu s iranskim nuklearnim programom.
Tramp je dodao da to "nije velika stvar" i da bi moglo da se odradi za "jedan sat".
BBC podseća da je poslednjih nekoliko dana bilo sve više spekulacija da bi SAD mogle ponovo da pokrenu jače vazdušne udare na Iran nakon izbora.
Ali, na pitanje novinara u ponedeljak da li je to tačno, Tramp je rekao "ne".
Abas Aragči, iranski ministar spoljnih poslova, ranije je izjavio za agenciju IRNA da su u toku "veoma intenzivni" razgovori sa SAD putem posrednika kako bi se ponovo pokušalo da se okonča rat.
On je takođe je kazao da je Teheran spreman i za diplomatske i za vojne scenarije "više nego ikada ranije" i da je na SAD da biraju između "mudrog puta" pregovora ili "greške u vidu vojne agresije".
(Kurir)
BONUS VIDEO
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
Doncafé. Baš za tebe.
Preporučujemo
IRAN UCENIO SAD: Spreman da deblokira Ormuski moreuz samo pod ovim uslovom
02. 11. 2026. u 15:52
UPRKOS DIPLOMATIJI, AMERIKA KREĆE U NAPAD: Trampova nova izjava podigla svet na noge
02. 11. 2026. u 12:02
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Srpska teniserka Olga Danilović podelila prvu fotografiju sina Maksima (FOTO)
Olga Danilović podelila prvu fotografiju svog sina od kako je postala roditelj.
02. 11. 2026. u 15:40
Komentari (0)