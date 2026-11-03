TRAMP IPAK UDARIO NA IRAN: Gore lanseri raketa u Ormuskom moreuzu (FOTO/VIDEO)

SAD su pokrenule napade na iransko ostrvo Kešm u Ormuskom moreuzu.

Foto: Tanjug/AP Photo

To je najveće ostrvo u Persijskom zalivu na kojem se nalaze iranski lanseri raketa.

Informaciju o napadu izneli su zvanični američki izvori za CBS.

BBC prenosi da je iranska državna novinska agencija IRNA izvestila sinoć o nekoliko eksplozija na ostrvu.

Američki zvaničnici su opisali vazdušne udare kao ograničene i rekli da su oni bili odgovor na napad Korpusa iranske Revolucionarne garde (IRGC) na avion SAD.

Britanski medijski servis je kontaktirao Centralnu komandu (CENTCOM) američke vojske, zaduženu za operacije na Bliskom istoku, ali još uvek nije dobio komentar o ovom napadu.

𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Qeshm Island comes under U.S. fire just hours after Trump ruled out new post-midterm strikes on Iran, per WSJ. Mixed signals. https://t.co/40Do8qMxx9 — Blockto (@TheBlocktoApp) November 3, 2026

On je izveden uoči izbora za Predstavnički dom i Senat Kongresa SAD, na polovini mandata američkog predsednika Donalda Trampa, koji će odrediti da li republikanci ili demokrate kontrolišu Kongres.

Tramp se suočava sa padom podrške u anketama i pritiskom iz redova sopstvene Republikanske partije da okonča rat, koji je počeo napadom SAD i Izrael na Iran krajem februara.

Šef Bele kuće je sinoć kazao sajtu Aksios da "ne žuri" da pojača vazdušne udare na Iran.

- Na ovaj ili onaj način, mi ćemo nešto učiniti, ali nema žurbe. Finansijski smo ih osakatili. Nemaju novca, nemaju benzina, a njihov narod je sve umorniji od toga - rekao je Tramp.

🇺🇸🇮🇷 Trump on Iran: "When was the last time we fired anything? This isn't a war. This is a very soft war": Speaking on the eve of the midterms, Trump said there has been no shooting for months. But hours before the interview aired, US forces reportedly struck Iranian air defenses on Qeshm Island in the Strait of Hormuz, after Iran fired a surface-to-air missile at a US jet. Trump also warned the US "might have to go after Pickaxe", Iran's suspected underground nuclear site, adding: "We can do that in, literally, one hour." How soft is a war with airstrikes? — Global Strategy (@World_At_War_6) November 3, 2026

On je u intrevjuu za Foks njuz uoči izbora takođe naveo da će SAD "možda morati da krenu na Pijuk (planinu)", lokaciju povezanu s iranskim nuklearnim programom.

Tramp je dodao da to "nije velika stvar" i da bi moglo da se odradi za "jedan sat".

BBC podseća da je poslednjih nekoliko dana bilo sve više spekulacija da bi SAD mogle ponovo da pokrenu jače vazdušne udare na Iran nakon izbora.

Ali, na pitanje novinara u ponedeljak da li je to tačno, Tramp je rekao "ne".

Abas Aragči, iranski ministar spoljnih poslova, ranije je izjavio za agenciju IRNA da su u toku "veoma intenzivni" razgovori sa SAD putem posrednika kako bi se ponovo pokušalo da se okonča rat.

On je takođe je kazao da je Teheran spreman i za diplomatske i za vojne scenarije "više nego ikada ranije" i da je na SAD da biraju između "mudrog puta" pregovora ili "greške u vidu vojne agresije".

(Kurir)

BONUS VIDEO

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.