Svet

POLICIJA NA NOGAMA, PARIZ POD OPSADOM STUDENATA: Očekuje između 15.000 i 30.000 demonstranata na protestu

Танјуг

03. 11. 2026. u 07:54

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FRANCUSKA policija očekuje da bi protesti srednjoškolaca i studenata, zakazani za danas popodne u Parizu, mogli da okupe između 15.000 i 30.000 ljudi, dok je ruta demonstracija i dalje neizvesna zbog spora organizatora i policije.

ПОЛИЦИЈА НА НОГАМА, ПАРИЗ ПОД ОПСАДОМ СТУДЕНАТА: Очекује између 15.000 и 30.000 демонстраната на протесту

Foto: AP / Tanjug / Teresa Suarez (STF)

Protest su sazvale studentske organizacije, među kojima su Interfac Ile-de-France i regionalna studentska koordinacija, preneo je BFM TV.

Interfac IDF je predložio rutu od Trga Panteon, u petom arondismanu, do sedišta udruženja poslodavaca Medef, u sedmom arondismanu.

Pariska policijska prefektura zabranila je tu trasu, ocenjujući da nije u skladu sa bezbednosnim ograničenjima i upozoravajući da se polazište nalazi na veoma posećenoj turističkoj lokaciji. Umesto nje, predložila je rutu na obodu grada, između Port de Šaranton i Port de Montrej.

- Ne prihvatamo ovaj put - rekla je članica Interfac IDF-a Kopelija Moro.

Studentske organizacije osporile su zabranu pred upravnim sudom, pa će konačna ruta zavisiti od odluke suda.

Vlasti očekuju da bi protestu, pored studenata, mogli da se pridruže železnički radnici, srednjoškolci, članovi levičarskog studentskog sindikata UNEF i Nove antikapitalističke partije (NPA) iz unutrašnjih predgrađa Pariza.

Francuski premijer Sebastijan Lekorni saopštio je da planira ponovni sastanak sa srednjoškolcima, preneo je juče Blumberg, pozivajući se na neimenovani izvor iz Lekornijevog kabineta.

Navodno, do sastanka bi trebalo da dođe sledeće sedmice. Protesti srednjoškolaca i studenata u Francuskoj počeli su sredinom septembra zbog nedostatka nastavnog osoblja, loših uslova u školama i nezadovoljstva stanjem u obrazovnom sistemu.

Na demonstracijama prošle subote učestovalo je više od 300.000 ljudi. Među glavnim zahtevima demonstranata su veća ulaganja u obrazovanje, zapošljavanje nastavnika, smanjenje broja učenika u odeljenjima i reforma sistema za upis na fakultete.

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