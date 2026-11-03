DOK RAT TRAJE, ZDRAVSTVO NA ČEKANJU? Ukrajina izdvojila čak 19 puta više za vojsku nego za bolnice
UKRAJINA je u septembru izdvojila 19,5 puta više budžetskih sredstava za finansiranje svojih Oružanih snaga nego za zdravstvo, pokazuju podaci Narodne banke Ukrajine u koje je Sputnjik imao uvid.
U septembru 2026. godine, Ukrajina je iz budžeta usmerila 8,69 milijardi dolara na oružane snage.
U istom periodu, izdaci zemlje za zdravstvo iznosili su svega 445,3 miliona dolara.
(Sputnjik)
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