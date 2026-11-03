Svet

DOK RAT TRAJE, ZDRAVSTVO NA ČEKANJU? Ukrajina izdvojila čak 19 puta više za vojsku nego za bolnice

D.D.

03. 11. 2026. u 07:55

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UKRAJINA je u septembru izdvojila 19,5 puta više budžetskih sredstava za finansiranje svojih Oružanih snaga nego za zdravstvo, pokazuju podaci Narodne banke Ukrajine u koje je Sputnjik imao uvid.

ДОК РАТ ТРАЈЕ, ЗДРАВСТВО НА ЧЕКАЊУ? Украјина издвојила чак 19 пута више за војску него за болнице

Foto: Tanjug/AP Photo/Andrii Marienko

U septembru 2026. godine, Ukrajina je iz budžeta usmerila 8,69 milijardi dolara na oružane snage.

 U istom periodu, izdaci zemlje za zdravstvo iznosili su svega 445,3 miliona dolara.

(Sputnjik)

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