Svet

MOSKVA I PEKING SPREMAJU ZAJEDNIČKI OTPOR: NATO neće moći da prenese krizu u Aziju

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

02. 11. 2026. u 17:45

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RUSIJA i Kina imaju sve razloge da se suprotstave širenju aktivnosti NATO-a na Azijsko-pacifički region, a stavovi dve zemlje po tom pitanju su bliski, izjavio je predsednik Odbora Saveta Federacije za međunarodne poslove i bivši ambasador Rusije u Kini Andrej Denisov.

МОСКВА И ПЕКИНГ СПРЕМАЈУ ЗАЈЕДНИЧКИ ОТПОР: НАТО неће моћи да пренесе кризу у Азију

Foto: AP

-Širenje aktivnosti NATO-a na Azijsko-pacifički region, kao prvo, zaista se dešava, a kao drugo, predstavlja određenu pretnju. (...) Smatram da i Kina i Rusija imaju sve razloge da se tome suprotstave na sve moguće načine i da na kraju ne dozvole širenje aktivnosti NATO-a na taj region, rekao je senator.

Kako je istakao Denisov, zemlje Severnoatlantske alijanse su u Evropi „praktično stvorile eksplozivnu situaciju“, pa bi još samo nedostajalo da je prenesu i na Azijsko-pacifički region.

Prema njegovim rečima, stavovi i pristupi Rusije i Kine po ovom pitanju su, „ako ne identični, onda veoma bliski“.

Denisov boravi u Pekingu u sastavu delegacije Saveta Federacije, koju predvodi predsednica gornjeg doma ruskog parlamenta Valentina Matvijenko.

Od 2013. do 2022. godine Denisov je obavljao funkciju izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Rusije u Kini.

(sputnikportal.rs)

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