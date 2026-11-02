MOSKVA I PEKING SPREMAJU ZAJEDNIČKI OTPOR: NATO neće moći da prenese krizu u Aziju
RUSIJA i Kina imaju sve razloge da se suprotstave širenju aktivnosti NATO-a na Azijsko-pacifički region, a stavovi dve zemlje po tom pitanju su bliski, izjavio je predsednik Odbora Saveta Federacije za međunarodne poslove i bivši ambasador Rusije u Kini Andrej Denisov.
-Širenje aktivnosti NATO-a na Azijsko-pacifički region, kao prvo, zaista se dešava, a kao drugo, predstavlja određenu pretnju. (...) Smatram da i Kina i Rusija imaju sve razloge da se tome suprotstave na sve moguće načine i da na kraju ne dozvole širenje aktivnosti NATO-a na taj region, rekao je senator.
Kako je istakao Denisov, zemlje Severnoatlantske alijanse su u Evropi „praktično stvorile eksplozivnu situaciju“, pa bi još samo nedostajalo da je prenesu i na Azijsko-pacifički region.
Prema njegovim rečima, stavovi i pristupi Rusije i Kine po ovom pitanju su, „ako ne identični, onda veoma bliski“.
Denisov boravi u Pekingu u sastavu delegacije Saveta Federacije, koju predvodi predsednica gornjeg doma ruskog parlamenta Valentina Matvijenko.
Od 2013. do 2022. godine Denisov je obavljao funkciju izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Rusije u Kini.
(sputnikportal.rs)
BONUS VIDEO - Dragijevića i Jankovića dovode u sud na pripremno ročište za ubistvo Danke Ilić
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
Doncafé. Baš za tebe.
Preporučujemo
ODOŠE AMERIČKI VOJNICI IZ EVROPE? Strah NATO članica od povećanog Trampovog pritiska
02. 11. 2026. u 16:53
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Luka Dončić osramoćen! Stef Kari "izlomio" Slovenca, o ovom potezu bruji ceo svet (VIDEO)
Golden Stejt Voriorisli vezali su i treću pobedu u NBA ligi pobedivši Los Anđeles Lejkerse sa 112:95.
31. 10. 2026. u 10:55
Komentari (0)