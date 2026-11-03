LUKAŠENKO UPOZORIO: Ako sada ne zaustavimo rat u Ukrajini, izbiće treći svetski rat

BELORUSKI predsednik Aleksandar Lukašenko uveren je da će se rat u Ukrajini završiti za nekoliko meseci, rekao je na četvrtoj međunarodnoj konferenciji o evroazijskoj bezbednosti u Minsku, javlja beloruska državna novinska agencija BelTA.

foto: Sergei Bulkin / Zuma Press / Profimedia

- Rat u Ukrajini će se završiti u roku od nekoliko meseci. To je moje lično mišljenje. Svi su iscrpljeni, nema više resursa, svi su umorni - izjavio je beloruski lider.

Pojasnio je da ne misli na nedostatak materijalnih resursa, napominjući da ih Rusija ima u izobilju i dovoljno za ceo svet.

- Govorio sam o drugačijoj vrsti resursa. Ljudi su mentalno iscrpljeni. Svima je dosta ovog rata - naglasio je.

Rat 2022. godine mogao je da se završi za nekoliko nedelja

Lukašenko je rekao da Evropa, koja je, prema njegovim rečima, u velikoj meri podsticala eskalaciju sukoba, konačno počinje da to shvata.

Podsetio je da je 2022. godine sukob mogao da se završi za nekoliko nedelja, ili čak dana, i tvrdio da je Belorusija uložila značajne napore da se to desi.

- Ali zapadni „prijatelji“ Kijeva zahtevali su borbu „do poslednjeg Ukrajinca“ i snabdevali našeg južnog suseda oružjem. Videli smo to: ovi transporti su se kretali blizu naših granica. Izgubljena je prava prilika da se postigne mir i spasu hiljade života - tvrdio je on.

Alexander Lukashenko predicts that the Ukraine conflict will end within the next few months because all sides are exhausted and increasingly recognise the need for peace. "The war in Ukraine will end in the coming months. That's my personal opinion, everyone is exhausted, there's no strength or resources left," he said at a security conference in Minsk. "When I talk about resources, I don't mean material resources, Russia has enough of those for the whole world, God willing, I mean people are mentally exhausted, everyone is tired of this war." Lukashenko also accused leading Western European politicians of sabotaging previous attempts to end the conflict. "Those very European leaders destroyed the peace. It happened on our soil, I was involved in it, so I have the right to say that." — Brian McDonald (@BrianMcDonaldIE) November 3, 2026

- Ako sada ne zaustavimo rat u Ukrajini, kako sam Tramp sugeriše, već nastavimo putem eskalacije, sigurno ćemo doći do trećeg svetskog rata. Veliki političari već otvoreno govore o tome kako bi se to moglo završiti. Ne možete se sakriti od nuklearnog udara ni sa druge strane okeana. Zato Tramp radi nešto veoma važno - nastavio je.

Lukašenko je istakao da Rusija sada u Ukrajini ratuje protiv praktično celog Zapada.

- Ne ponavljam ničije narative, ni ruske niti tuđe. To dobro znamo. Veoma sam dobro upoznat sa ovim, sve do glasova iz rovova koji dolaze iz pojedinih zapadnih zemalja. Nažalost, tamo nema samo zapadnjaka. Ima i ljudi iz Azije i Afrike koji zarađuju na krvi - izjavio je on.

Beloruski predsednik smatra da je bolje postići mirovni sporazum što je pre moguće jer će se to ionako morati dogoditi u nekom trenutku.

- Ne bih rekao, kao što to čine mnogi novinari, da je Ukrajina trenutno klanica. Ne. Ali mnogo ljudi gine sa obe strane. Da li nam je to potrebno? Nikome to nije potrebno. Zato moramo negde da ostavimo svoj ponos i da shvatimo šta bi moglo da se desi sutra - rekao je Lukašenko.

Takođe je upozorio na nepredvidivost rata i njegove posledice. Prema njegovim rečima, interesi koje trenutno zastupaju pojedinačne države mogli bi se raspasti za samo jedan dan.

- Rat je specifičan i opasan i zato što može doneti sve vrste strašnih preokreta. Trenutno procenjujemo situaciju, uključujući i onu u Ukrajini i na Bliskom istoku, na osnovu onoga što sada znamo i kako sve to vidimo. Ali sutra se mogu dogoditi događaji koji bi mogli potpuno da preokrenu tu situaciju. Upravo je to suština vojnih operacija i ozbiljnih sukoba - istakao je on.

- Ako neko danas posmatra ove događaje sa strane i misli da može da ostane po strani, sutra se može ispostaviti da to nije moguće. Zato nam je potpuno jasno da moramo da stanemo kako bismo sprečili ovakav opasan preokret događaja - zaključio je Lukašenko. Njegove reči su praćene aplauzom u sali.

- Nema potrebe podsticati tenzije bilo gde. Ima dovoljno nafte, gasa i drugih resursa za sve. Moramo se dogovoriti barem oko osnovnih stvari. Moramo prestati da pucamo i početi da razgovaramo. Ako ne želite da se ovo desi u Minsku, možemo se sastati u bilo kojoj drugoj zemlji. Rado ćemo doći sa velikom delegacijom - dodao je beloruski predsednik.

(Index hr)

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