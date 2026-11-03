ZELENSKI U BERLINU: Slede sastanci sa Mercom i Štajnmajerom
PREDSEDNIK Ukrajine Volodimir Zelenski doputovao je danas u Berlin, gde će se sastati sa nemačkim kancelarom Fridrihom Mercom, predsednikom Nemačke Frankom-Valterom Štajnmajerom, predsednicom Bundestaga Julijom Klekner, a učestvovaće i na ovogodišnjoj Berlinskoj bezbednosnoj konferenciji.
- Danas sam sa timom u Berlinu. Biće sastanci sa kancelarom i predsednikom Nemačke, kao i predsednicom Bundestaga. Učestvovaću i na ovogodišnjoj Berlinskoj bezbednosnoj konferenciji- objavio je Zelenski na Fejsbuku, prenosi Ukrinform.
On je naveo da će prioritet današnjih razgovora biti diplomatska koordinacija uoči važnih sastanaka, jačanje protivvazdušne odbrane i podrška energetskom sektoru. "Svi smo zainteresovani za bezbednost, stabilnost i zaštitu međunarodnog poretka zasnovanog na pravilima.
Moramo da radimo zajedno kako bi se ti principi pretočili u konkretne odluke i aktivnosti.
Zahvaljujemo Nemačkoj na spremnosti da podrži našu zaštitu života i na veoma ozbiljnom zajedničkom radu", rekao je Zelenski po dolasku u Berlin.
Nemački kacelar Fridrih Merc izjavio je ranije danas da će predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski posetiti danas Berlin, preneo je "Frankfurter algemajne cajtung". Kako je navedeno, poseta nije bila unapred najavljena iz bezbednosnih razloga.
(Tanjug)
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