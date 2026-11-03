DRŽAVLJANIN BiH "PAO" U BARSELONI: Bio na poternici Interpola, 10 godina ga tražili

U BARESLONI je po Interpolovoj poternici uhapšen državljanin BiH za kojim se tragalo 10 godina.

Foto: Unsplah/ Ewoud Van den Branden

Muškarac se sumnjiči za ubistvo počinjeno u septembru 2016. godine, a slučaj je povezan sa istragom protiv kriminalne grupe koja se bavila otmicama i iznudama, piše Srpskainfo.

Kako prenose španski mediji, pozivajući se na katalonsku policiju, njeni pripadnici su 21. oktobra u Barseloni zaustavili muškarca radi provere identiteta. Tom prilikom utvrđeno je da je za njim raspisana međunarodna poternica na zahtev vlasti Bosne i Hercegovine.

Prema navodima španskih medija, uhapšeni se dovodi u vezu sa nasilnom smrću jedne osobe, a istraga se vodi u okviru slučaja koji se odnosi na kriminalnu organizaciju osumnjičenu za otmice i iznude.

Prilikom hapšenja kod sebe je imao falsifikovanu ličnu kartu. Već narednog dana, 22. oktobra, priveden je pred dežurnog istražnog sudiju u Barseloni, prenosi Klix.

Identitet uhapšenog za sada nije objavljen u španskim medijima.

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