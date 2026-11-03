POSLEDNJI POKUŠAJ DA SRUŠE NETANJAHUA: Opozicija se ujedinila, ali jedan problem može sve da pokvari
LIDERI izraelskih opozicionih stranaka sastali su se danas u Hercliji, u pokušaju da usaglase strategiju za formiranje nove vlade i smenu premijera Benjamina Netanjahua.
Pet opozicionih lidera podržalo je Gadija Ajzenkota kao kandidata za premijera, dok je bivši premijer Naftali Benet poručio da je spreman da mu pomogne u formiranju vlade.
Sastanku su prisustvovali Gadi Ajzenkot, Naftali Benet, Jair Lapid, Avigdor Liberman i Jair Golan. Oni su razgovarali o narednim koracima nakon izbora na kojima nijedan politički blok nije osvojio dovoljno mesta za samostalno formiranje vlade.
Benet je podržao Ajzenkota i pozvao opoziciju da deluje brzo. Ipak, dogovor o zajedničkom kandidatu ne rešava najveći problem - kako obezbediti većinu u Knesetu, izraelskom parlamentu.
Netanjahuov blok ima prednost, ali ne i većinu
Prema rezultatima izbora, blok koji predvodi Netanjahu osvojio je 53 od ukupno 120 mesta u Knesetu, dok je opozicioni blok oko Ajzenkota dobio 48 mandata. Za parlamentarnu većinu potrebno je najmanje 61 mesto.
Odlučujuću ulogu mogle bi da imaju arapske stranke, koje su zajedno osvojile 19 mandata. Njihova podrška mogla bi da omogući opoziciji da dođe do većine, ali saradnja sa njima izaziva podele među protivnicima Netanjahua.
Jair Golan zalaže se za saradnju sa arapskim strankama, dok je Avigdor Liberman odbacio mogućnost njihovog učešća u vladi. Zbog toga opozicija, uprkos dogovoru oko Ajzenkota, još nema jasan put do stabilne parlamentarne većine.
Lopta je kod predsednika Izraela
Predsednik Izraela, Isak Hercog, trebalo bi da započne konsultacije sa predstavnicima parlamentarnih stranaka u sredu, 4. novembra, nakon čega će odlučiti kome će poveriti mandat za sastavljanje vlade.
Ako opozicija uspe da obezbedi dovoljan broj preporuka i podršku za koaliciju, Ajzenkot bi mogao da dobije priliku da pokuša da formira novu vladu. U suprotnom, politički zastoj mogao bi da produži Netanjahuov ostanak na vlasti ili da otvori put ka novim izborima.
Izraelska opozicija sada ima zajedničkog kandidata, ali tek predstoje pregovori koji će pokazati da li je dogovor o smeni Netanjahua zaista ostvariv.
(AFP)
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