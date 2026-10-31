DEMONSTRANTE PROTERALI VAN GRADA: U Francuskoj se održavaju protesti treću subotu zaredom
TREĆU subotu zaredom, uz izuzetne mere bezbednosti i oštre polemike oko ograničavanja prava na okupljanje, u Francuskoj se danas održavaju velike demonstracije protiv skupoće i uslova školovanja.
U Parizu su demonstranti, umesto kroz centar prestonice, morali da prođu njenim istočnim obodom, pošto je Državni savet u poslednjem trenutku poništio sudsku odluku kojom im je bila odobrena prvobitna trasa.
Povorke su krenule i u Marselju, Lionu, Bordou i drugim gradovima. Vlasti širom zemlje očekuju 350 protestnih akcija, uz procenu iz policijskih izvora da bi na ulicama moglo da se okupi između 350.000 i 450.000 ljudi. Ministar unutrašnjih poslova Loran Ninjez upozorio je na veoma visok rizik od nasilja, pa je angažovano čak 70.000 policajaca i žandarma, koliko i prethodne subote.
Najveće tenzije prethodile su okupljanju u Parizu. Organizatori su želeli da demonstriraju od Bastilje do Trga nacije, ali je policijska prefektura zabranila ovu trasu, insistirajući da se skup održi između gradskih vrata Banjole i Šaranton, daleko od turističkog i političkog središta grada. Upravni sud je u petak uveče stao na stranu demonstranata, da bi Državni savet, po žalbi policije, tokom noći preinačio odluku i dao za pravo vlastima.
Takav rasplet izazvao je ogorčenje sindikata, studentskih organizacija i "žutih prsluka", koji su optužili vlast da pokušava da proteste učini "nevidljivim". Predstavnica sindikata pozvali su učesnike da poštuju nametnutu trasu, ali su i poručili da ona simbolizuje Makronovu politiku.
Studentska organizacija ocenila je da je reč o novom namernom ograničavanju prava na protest, dok su "žuti prsluci" odluku nazvali nesrazmernim zadiranjem u slobodu demonstriranja. Njihov predstavnik najavio je razmatranje mogućnosti podnošenja krivične prijave protiv policijskog prefekta.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
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