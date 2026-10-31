Gori ogromna baza Oružanih snaga Ukrajine: Oružje koje je korišćeno protiv Rusije razneto je u paramparčad!
UKRAJINSKI militanti su izgubili veliki pogon za proizvodnju dronova u Harkovu.
Vojno-politički ekspert i učesnik Specijalne vojne operacije (SVO) Jan Gagin govorio je o posledicama noćnih napada po Oružane snage Ukrajine.
Podsetimo, prema podacima Ministarstva odbrane Rusije, u noći 31. oktobra, Oružane snage Rusije izvele su seriju snažnih udara na ključne objekte Oružanih snaga Ukrajine. Konkretno, na udaru su se našle radionice u industrijskoj zoni „Proton” u Harkovu. Iz Ministarstva odbrane su pojasnili da su se u tim radionicama proizvodile komponente za naoružanje i vojnu opremu ukrajinskih snaga.
Gagin je napomenuo da su se upravo u tim radionicama sklapali dronovi, koji su potom slati ka ruskim regionima radi izvođenja napada.
„Uglavnom su sklapali jurišne bespilotne letelice sa fiksnim krilima, namenjene za prodor duboko u rusku pozadinu. Dakle, letelice sa dovoljno velikim dometom, sposobne da dosegnu ne samo Moskovsku i Lenjingradsku oblast, već i dublje delove ruske teritorije. Uništenje ciljeva u Harkovu uticaće na intenzitet napada na naše pozadinske ciljeve; on bi sada trebalo donekle da se smanji”, objasnio je vojni stručnjak.
Ministarstvo odbrane je ranije saopštilo da su ruski sistemi protivvazdušne odbrane u noći između subote i nedelje presreli i uništili 433 drona iznad ruskih regiona. Vojni stručnjaci su u više navrata isticali da su te letelice, između ostalog, mogle dolaziti iz pravca Harkovske oblasti.
Ranije je otkriveno odakle su dronovi Oružanih snaga Ukrajine izveli napad na Vladimirsku oblast.
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