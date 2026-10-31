UKRAJINSKI militanti su izgubili veliki pogon za proizvodnju dronova u Harkovu.

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Vojno-politički ekspert i učesnik Specijalne vojne operacije (SVO) Jan Gagin govorio je o posledicama noćnih napada po Oružane snage Ukrajine.

Podsetimo, prema podacima Ministarstva odbrane Rusije, u noći 31. oktobra, Oružane snage Rusije izvele su seriju snažnih udara na ključne objekte Oružanih snaga Ukrajine. Konkretno, na udaru su se našle radionice u industrijskoj zoni „Proton” u Harkovu. Iz Ministarstva odbrane su pojasnili da su se u tim radionicama proizvodile komponente za naoružanje i vojnu opremu ukrajinskih snaga.

📝Will the CHP leave the chat?📝 nighttime strikes by Russian Armed Forces on so-called #Ukraine 🇺🇦 Consistency is everything. So the strikes on energy facilities and industrial infrastructure in so-called Ukraine continue day after day, and today according to the Russian Defense Ministry, Russian forces attacked CHP-6 in the northeast of the Kyiv metro area. 🔻What targets are stated by the Defense Ministry? ▪️In Kyiv, as already mentioned, a combined heat and power plant (CHP-6), which supplies electricity to military logistics facilities, weapons and military equipment storage sites. ▪️In Kharkiv, workshops in the industrial zone "Proton," where components for AFU weapons and military equipment were manufactured, as well as warehouse facilities equipped for assembly and storage of unmanned aerial vehicles. ▪️And following the classic pattern, a cargo vessel was struck 18 km south of Odesa while crossing the sea, which was delivering cargo intended for the AFU. 🖍️The scale of damage and overall consequences of the destruction are yet to be understood and assessed based on satellite imagery and the general functioning of the capital's power system, but over recent months as a result of such regular strikes by Russian Armed Forces, they managed to put one of the CHPs in Kyiv out of commission. Also, in addition to the stated targets, Russian Armed Forces delivered several more strikes with Gerans against Zaporizhia and Dnipro. Moreover, in the latter city, air defense operations are practically no longer noted, although previously the city was covered quite densely against UAV attacks. ❗️As for daily reports of attacks on cargo ships and tankers, there's nothing surprising here: the Ukrainian side suffers greatly due to the blockade, and some shipowners at their own risk send vessels to the Odesa/Pivdennyi/Chornomorsk area. That's precisely where they get hit with Gerans. — Wolf (@LoneWolfV_) October 31, 2026

Gagin je napomenuo da su se upravo u tim radionicama sklapali dronovi, koji su potom slati ka ruskim regionima radi izvođenja napada.

„Uglavnom su sklapali jurišne bespilotne letelice sa fiksnim krilima, namenjene za prodor duboko u rusku pozadinu. Dakle, letelice sa dovoljno velikim dometom, sposobne da dosegnu ne samo Moskovsku i Lenjingradsku oblast, već i dublje delove ruske teritorije. Uništenje ciljeva u Harkovu uticaće na intenzitet napada na naše pozadinske ciljeve; on bi sada trebalo donekle da se smanji”, objasnio je vojni stručnjak.

Ministarstvo odbrane je ranije saopštilo da su ruski sistemi protivvazdušne odbrane u noći između subote i nedelje presreli i uništili 433 drona iznad ruskih regiona. Vojni stručnjaci su u više navrata isticali da su te letelice, između ostalog, mogle dolaziti iz pravca Harkovske oblasti.

Ranije je otkriveno odakle su dronovi Oružanih snaga Ukrajine izveli napad na Vladimirsku oblast.

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