SKANDAL U EGIPTU! Hakeri preuzeli ogroman bilbord na auto-putu i pustili pornografski snimak

BILBORD postavljen iznad jednog od najvećih egipatskih auto-puteva hakovan je, nakon čega je na njemu prikazan pornografski sadržaj, a vlasti su pokrenule pravni postupak zbog incidenta, preneo je danas Si-En-En.

Foto: Iks/العربية مصر

Ovaj reklamni bilbord, koji se nalazi na veoma prometnoj saobraćajnici u Kairu, izazvao je veliku pažnju na društvenim mrežama, jer su mnogi vozači zaustavljali vozila i vadili telefone kako bi snimili prizor.

Na snimcima koji su se pojavili na društvenim mrežama vidi se natpis preko pornografskog videa sa nazivom naloga na Telegram kanalu.

Na tom nalogu objavljena je poruka da je Egipat "i dalje pod diktaturom", a da "vlada održava vlast putem represije, dok se zemlja muči da krene napred".

Ministarstvo unutrašnjih poslova Egipta saopštilo je da ekran pripada reklamnoj agenciji koja je imala ugovor sa jednom međunarodnom kompanijom.

- Sajt te međunarodne kompanije bio je meta sajber napada, što je dovelo do emitovanja neovlašćenog sadržaja - navelo je ministarstvo, dodajući da se ovaj incident dogodio istovremeno u još nekoliko zemalja.

⭕ أوقفت الجهات المعنية في مصر الشاشات الإعلانية لحين تحديد المسؤول عن عرض مقطع إباحي على إحدى الشاشات بمحور 26 يوليو، فيما تفحص الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية مقطع فيديو متداولًا يوثق الواقعة، في الاتجاه المؤدي إلى مدينة الشيخ زايد. 🔴 أوضح مصدر أمني لصحف محلية أن أعمال الفحص تستهدف تحديد المسؤولين عن تشغيل المحتوى على الشاشة، والوقوف على أسباب الواقعة، وما إذا كانت ناجمة عن اختراق إلكتروني أم لأسباب أخرى. 🔴 كان مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو يظهر عرض مشاهد إباحية على إحدى اللوحات الإعلانية أعلى محور 26 يوليو، ما أثار جدلًا بشأن آليات تشغيل الشاشات الإعلانية وتأمينها، وسط مطالب بكشف ملابسات الواقعة وتحديد المسؤولين عنها. #العربية_مصر — العربية مصر (@AlArabiya_EGY) October 29, 2026

Ministarstvo nije imenovalo kompaniju, niti je navelo koje su još zemlje pogođene.

Lokalni mediji preneli su, međutim, da su seksualno eksplicitni sadržaji na elektronskim bilbordima emitovani i u Iraku, Maleziji i Brazilu.

Egipat je pod vojnom upravom od svrgavanja organizacije “Muslimanska braća” 2013. godine.

Egipatski sudovi su pokušali da blokiraju pristup pornografskim sajtovima, ali privatni pristup internetu i dalje je veoma raširen.

(Tanjug)

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