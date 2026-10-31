Svet

SKANDAL U EGIPTU! Hakeri preuzeli ogroman bilbord na auto-putu i pustili pornografski snimak

T.J.

31. 10. 2026. u 15:16

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BILBORD postavljen iznad jednog od najvećih egipatskih auto-puteva hakovan je, nakon čega je na njemu prikazan pornografski sadržaj, a vlasti su pokrenule pravni postupak zbog incidenta, preneo je danas Si-En-En.

СКАНДАЛ У ЕГИПТУ! Хакери преузели огроман билборд на ауто-путу и пустили порнографски снимак

Foto: Iks/العربية مصر

Ovaj reklamni bilbord, koji se nalazi na veoma prometnoj saobraćajnici u Kairu, izazvao je veliku pažnju na društvenim mrežama, jer su mnogi vozači zaustavljali vozila i vadili telefone kako bi snimili prizor.

Na snimcima koji su se pojavili na društvenim mrežama vidi se natpis preko pornografskog videa sa nazivom naloga na Telegram kanalu.

Na tom nalogu objavljena je poruka da je Egipat "i dalje pod diktaturom", a da "vlada održava vlast putem represije, dok se zemlja muči da krene napred".

Ministarstvo unutrašnjih poslova Egipta saopštilo je da ekran pripada reklamnoj agenciji koja je imala ugovor sa jednom međunarodnom kompanijom.

- Sajt te međunarodne kompanije bio je meta sajber napada, što je dovelo do emitovanja neovlašćenog sadržaja - navelo je ministarstvo, dodajući da se ovaj incident dogodio istovremeno u još nekoliko zemalja.

Ministarstvo nije imenovalo kompaniju, niti je navelo koje su još zemlje pogođene.

Lokalni mediji preneli su, međutim, da su seksualno eksplicitni sadržaji na elektronskim bilbordima emitovani i u Iraku, Maleziji i Brazilu.

Egipat je pod vojnom upravom od svrgavanja organizacije “Muslimanska braća” 2013. godine.

Egipatski sudovi su pokušali da blokiraju pristup pornografskim sajtovima, ali privatni pristup internetu i dalje je veoma raširen.

(Tanjug)

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