Tenis

Alkaraz savladao Medvedeva i plasirao se u finale turnira u Beču!

Filip Milošević

31. 10. 2026. u 17:10

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Španski teniser Karlos Alkaras pobedio je Danila Medvedeva sa 2-0 ( 6:4,7:6) i plasirao se u finale ATP turnira u Beču.

Алкараз савладао Медведева и пласирао се у финале турнира у Бечу!

Foto: Tanjug/AP Photo/Eugene Hoshiko, File

 Prvu priliku za brejk iskoristio je u četvrtom gemu, ali Medvedev nije dozvolio protivniku da se odvoji. Rus je odmah uzvratio oduzimanjem servisa, međutim, Španac je u nastavku ponovo napravio brejk i osvojio prvi set sa 6:4

U drugom je bila slična situacija kao u prvom. Delovalo je da sve završio "posao" u šestom gemu kada je brejkom poveo sa 4:2. Međutim žilavi Rus se nije predavao. Medvedev je vratio brejk a pošto je do kraja svako bio siguran na svom servisu više nije bilo brejko i otišlo se u taj-brejk.

Medvedev odmah pravi mini brejk, ali je sledeća dva poena na svom servisu izgubio i Alkaras se vraća u vođstvo, a onda pravi još dva mini brejka i vrlo brzo dolazi do 4 meč lopti, da bi sa 7:2 zatvorio taj-brejk i ostvario plasman u finale Beča.

U finalu će igrati sa boljim iz duela De Minor - Zverev.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

Doncafé. Baš za tebe.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Luka Dončić osramoćen! Stef Kari izlomio Slovenca, o ovom potezu bruji ceo svet (VIDEO)

Luka Dončić osramoćen! Stef Kari "izlomio" Slovenca, o ovom potezu bruji ceo svet (VIDEO)