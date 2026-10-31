Alkaraz savladao Medvedeva i plasirao se u finale turnira u Beču!
Španski teniser Karlos Alkaras pobedio je Danila Medvedeva sa 2-0 ( 6:4,7:6) i plasirao se u finale ATP turnira u Beču.
Prvu priliku za brejk iskoristio je u četvrtom gemu, ali Medvedev nije dozvolio protivniku da se odvoji. Rus je odmah uzvratio oduzimanjem servisa, međutim, Španac je u nastavku ponovo napravio brejk i osvojio prvi set sa 6:4
U drugom je bila slična situacija kao u prvom. Delovalo je da sve završio "posao" u šestom gemu kada je brejkom poveo sa 4:2. Međutim žilavi Rus se nije predavao. Medvedev je vratio brejk a pošto je do kraja svako bio siguran na svom servisu više nije bilo brejko i otišlo se u taj-brejk.
Medvedev odmah pravi mini brejk, ali je sledeća dva poena na svom servisu izgubio i Alkaras se vraća u vođstvo, a onda pravi još dva mini brejka i vrlo brzo dolazi do 4 meč lopti, da bi sa 7:2 zatvorio taj-brejk i ostvario plasman u finale Beča.
U finalu će igrati sa boljim iz duela De Minor - Zverev.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
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