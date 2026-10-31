UŽIVO, MAČVA - CRVENA ZVEZDA: Izabranici Alberta Rijere nastavljaju pohod na titulu bez poraza u Šapcu

FUDBALERI Mačve će od 17 časova ugostiti srpskog šampiona u utakmici 14. kola Superlige Srbije, a lajv prenos meča možete pratiti na portalu Novosti.

FOTO: FK Crvena zvezda

16.25 - Uoči meča Albert Rijera je rekao da je cilj Crvene zvezde osvajanje titule bez i jednog poraza, nešto što je realno s obzirom na kvalitet i širinu rostera koji Španac poseduje.

- To je cilj koji sam postavio pred igrače još tokom druge nedelje nakon mog dolaska. Ne govorim vam to zato što želim da stvorim dodatni pritisak igračima, već da im pružim motivaciju i nešto čemu mogu da teže, da završimo prvenstvo bez poraza - rekao je Rijera.

16.12 - Danas je poseban dan za Mihaila Ristića koji slavi 31. rođendan, a Albert Rijera mu je dao najbolji mogući poklon, mesto u startnih 11.

16.04 - Evo i sastava timova:

MAČVA (4-2-3-1): V. Jovanović - Lainović, Drezgić, Ristivojević, Stevanović - Knežević, Vraštanović - Đorđić , Čolović, Pejović - Vidakov.

CRVENA ZVEZDA (3-4-2-1): Mateus - Gudelj, Gaštarov, Nakajama - Krunić, Elšnik, Kostov, Ristić - Loizu, Lučić - Bamba.

NAJAVA UTAKMICE

Crvena zvezda je i ove godine bez premca u domaćem prvenstvu, niže pobedu za pobedom, osvojila je 37 od mogućih 39 bodova za sada i očekivano je usamljena na vrhu tabele.

Izabranici Alberta Rijere igraju napadački orijentisan fudbal, uvek žele da postignu gol više, tresli su mrežu čak 33 puta do sada, a treba pohvaliti i zadnju liniju pošto Zvezda ima ubedljivo najbolju odbranu Superlige sa samo četiri primljena gola.

Sa druge strane, Mačva se ove godine vratila u elitu i cilj joj da proba da izbori opstanak, što se i vidi po dosadašnjim igrama jer posle 13. kola zauzima 12. poziciju na tabeli.

Bez trijumfa je u prvenstvu više od dva meseca, ali u poslednje vreme beleži dosta remija i na taj način sakuplja bodove, uglavnom na svom terenu gde je osvojila osam od svojih deset poena.

Sredinom nedelje i jedni i drugi su upisali trijumfe u Kupu Srbije, Mačva je bila bolja od Napretka (2:0), dok je Zvezda dominirala protiv Jedinsta iz Uba (1:5).

Jasno je da uloga favorita pripada crveno-belima i po prikazanom do sada bilo bi veliko čudo da četa Alberta Rijere ne osvoji sva tri boda u Šapcu.

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