Fudbal

UŽIVO, MAČVA - CRVENA ZVEZDA: Izabranici Alberta Rijere nastavljaju pohod na titulu bez poraza u Šapcu

В.М.

31. 10. 2026. u 16:00

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FUDBALERI Mačve će od 17 časova ugostiti srpskog šampiona u utakmici 14. kola Superlige Srbije, a lajv prenos meča možete pratiti na portalu Novosti.

УЖИВО, МАЧВА - ЦРВЕНА ЗВЕЗДА: Изабраници Алберта Ријере настављају поход на титулу без пораза у Шапцу

FOTO: FK Crvena zvezda

16.25 - Uoči meča Albert Rijera je rekao da je cilj Crvene zvezde osvajanje titule bez i jednog poraza, nešto što je realno s obzirom na kvalitet i širinu rostera koji Španac poseduje.

To je cilj koji sam postavio pred igrače još tokom druge nedelje nakon mog dolaska. Ne govorim vam to zato što želim da stvorim dodatni pritisak igračima, već da im pružim motivaciju i nešto čemu mogu da teže, da završimo prvenstvo bez poraza - rekao je Rijera.

16.12 - Danas je poseban dan za Mihaila Ristića koji slavi 31. rođendan, a Albert Rijera mu je dao najbolji mogući poklon, mesto u startnih 11.

16.04 - Evo i sastava timova:

MAČVA (4-2-3-1): V. Jovanović - Lainović, Drezgić, Ristivojević, Stevanović - Knežević, Vraštanović - Đorđić , Čolović, Pejović - Vidakov.

CRVENA ZVEZDA (3-4-2-1): Mateus - Gudelj, Gaštarov, Nakajama - Krunić, Elšnik, Kostov, Ristić - Loizu, Lučić - Bamba.

NAJAVA UTAKMICE

Crvena zvezda je i ove godine bez premca u domaćem prvenstvu, niže pobedu za pobedom, osvojila je 37 od mogućih 39 bodova za sada i očekivano je usamljena na vrhu tabele.

Izabranici Alberta Rijere igraju napadački orijentisan fudbal, uvek žele da postignu gol više, tresli su mrežu čak 33 puta do sada, a treba pohvaliti i zadnju liniju pošto Zvezda ima ubedljivo najbolju odbranu Superlige sa samo četiri primljena gola.

Sa druge strane, Mačva se ove godine vratila u elitu i cilj joj da proba da izbori opstanak, što se i vidi po dosadašnjim igrama jer posle 13. kola zauzima 12. poziciju na tabeli.

Bez trijumfa je u prvenstvu više od dva meseca, ali u poslednje vreme beleži dosta remija i na taj način sakuplja bodove, uglavnom na svom terenu gde je osvojila osam od svojih deset poena.

Sredinom nedelje i jedni i drugi su upisali trijumfe u Kupu Srbije, Mačva je bila bolja od Napretka (2:0), dok je Zvezda dominirala protiv Jedinsta iz Uba (1:5).

Jasno je da uloga favorita pripada crveno-belima i po prikazanom do sada bilo bi veliko čudo da četa Alberta Rijere ne osvoji sva tri boda u Šapcu.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

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