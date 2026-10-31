NOVI HAOS U TIRANI: Nastavljaju se protesti, demonstranti bacali Molotovljeve koktele i kamenice na policiju (VIDEO)

UČESNICI protesta u Tirani bacili su danas veliki broj Molotovljevih koktela prema policijskom kordonu koji je obezbeđivao zgradu Ministarstva prosvete, dok je policija u pokušaju da rastera demonstrante koristila vodene topove, prenosi Euronjuz.

Adnan Beci / AFP / Profimedia

Nakon višečasovnog otpora ispred Ministarstva prosvete, kada je počela jaka kiša, učesnici protesta su se pomerili prema kancelariji premijera Edija Rame, zahtevajući da on podnese ostavku.

Na protestu je bilo nekoliko epizoda napetosti između pripadnika policije i učesnika protesta, koji su palili kante za smeće i bacali kamenje i Molotovljeve koktele na njih.

🚨 Tensions flare again at protests in Albania, where citizens' primary demand is the removal of both PM Rama and opposition leader Berisha. https://t.co/zGg6ezczwF — Tirana Report (@Tirana_Report) October 31, 2026

Nakon što su se učesnici protesta povukli, ispred Ministarstva prosvete su stigli forenzički stručnjaci koji prikupljaju dokaze o dešavanjima tokom protesta.

Rama je u petak ponovo pozvao demonstrante na dijalog. Rama je na društvenim mrežama objavio slike stolica postavljenih ispred Kancelarije premijera, čime je pozvao na razgovore sa studentima, istovremeno isključivši mogućnost da podnese ostavku.

Protesti u Tirani održavaju se 19. dan zaredom okviru višenedeljnih okupljanja studenata i građana, koji zahtevaju ostavku premijera i promene u političkom rukovodstvu zemlje.

🇦🇱 Student protests return to Tirana over the weekend following several days of calm. The demonstrations have remained peaceful, with no further reports of violence. Students continue to demand PM Edi Rama’s resignation but rejected joining protests called by PD leader Sali Berisha, insisting they are the real opposition to the government, not Berisha. — kos_data (@kos_data) October 31, 2026

Studenti i dalje zahtevaju ostavku premijera Edija Rame, ali su odbili da se pridruže protestima koje je sazvao lider Demokratske stranke (PD) Sali Beriša, ističući da su oni, a ne Beriša, prava opozicija vlasti.

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