Politika

ŠTA JE SLEDEĆE? Simpatizeri Studentske liste prekrečili srpsku trobojku u Novom Sadu (VIDEO)

В.Н.

31. 10. 2026. u 17:20

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SRPSKA trobojka u Novom Sadu je prekrečena, a ovaj slučaj izazvao je brojne reakcije na mrežama.

ШТА ЈЕ СЛЕДЕЋЕ? Симпатизери Студентске листе прекречили српску тробојку у Новом Саду (ВИДЕО)

Foto: Printskrin Iks/Detektor laži

Kako se vidi na snimku, simpatizeri Studenste liste kreče u sivo srpske trobojke u Novom Sadu.

Podsetimo, u Beogradu su simpatizeri Studentske liste prekrečavali patriotske murale i grafite, uključujući Kosovo, Ratka Mladića...

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