NEMIRI U NEMAČKOJ TOKOM PROTESTA NA NOĆ VEŠTICA: Letele petarde i pirotehnika, policija intervenisala u Hamburgu (VIDEO)

Nalog "Visegrád 24" objavio je na društvenoj mreži Iks snimak sa ulica Hamburga, uz tvrdnju da ekstremisti krajnje levice bacaju dimne bombe i da se policija za razbijanje demonstracija okupila na mestu događaja.

Foto: Philipp André/imago stock&people/Profimedia

Nemiri su izbili u Hamburgu tokom protestnih okupljanja održanih na Noć veštica, a situacija je eskalirala nakon što su demonstranti počeli da koriste pirotehnička sredstva i bacaju petarde, zbog čega je policija morala da interveniše.

Prema izveštajima nemačkih medija, u Hamburgu je u subotu održan veliki protest pokreta "Gen Z regelt", čiji su učesnici izašli na ulice zbog nezadovoljstva obrazovnim sistemom, rastom troškova života i obaveznim vojnim rokom.

Na skupu se okupilo više hiljada ljudi, a policija je od početka bila prisutna u velikom broju, strahujući od mogućih incidenata.

BREAKING: The first unrest of the Halloween Protests in Germany has been recorded in Hamburg Far-left extremists are throwing smoke bombs. Riot police had gathered at the scene https://t.co/IgyWVmd5FQ — Visegrád 24 (@visegrad24) October 31, 2026

Kako prenosi nemački RTL, tokom demonstracija aktivirane su baklje i petarde, dok je policija u više navrata morala da reaguje. Prema izveštaju portala Nonstop News, situacija se dodatno pogoršala oko 16.30 časova, kad su iz mase bacani petarde i pirotehnička sredstva prema policijskim službenicima, a pojedine grupe postavljale su barikade od uličnih prepreka.

Nemačke bezbednosne službe prethodno su upozoravale na moguće delovanje ekstremističkih grupa krajnje levice koje bi mogle da iskoriste proteste za izazivanje nereda.

Inicijatori pokreta "Gen Z regelt" ogradili su se od nasilja i istakli da su njihovi protesti zamišljeni kao mirna okupljanja.

Demonstracije u Hamburgu deo su šireg talasa protesta koji su tokom subote organizovani u više od 30 nemačkih gradova.

(RTL)

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