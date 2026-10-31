"Zato i neću igrati ovo takmičenje!" Saša Zverev zagrmeo!
Osvajač dve grend slem titule u aktuelnoj teniskoj sezoni, Aleksandar Saša Zverev, godinama govori kako je "beli" sport veoma zahtevan i kako sezone traju predugo te ih treba skratiti.
On nije krio nezadovoljstvo već godinama pa i sada kada je najbolji na svetu.
- Tenis ide u pogrešnom pravcu. Govorim to bar deset godina i ništa se ne menja. Mada, čini mi se da sada više tenisera razmišlja na isti način i ne kriju svoje nezadovoljstvo - rekao je Zverev, preneo je "Punto de brejk".
Pojasnio je zašto je nezadovoljan:
- Rešenje je jednostavno. Mnogo puta sam to rekao, moramo da skratimo sezonu za dve-tri nedelje kako bismo imali više vremena za odmor. Ja sam neko ko voli mnogo da trenira, ali ove godine ako budem igrao Dejvis kup, to znači da će sezona za mene trajati skoro do početka decembra. A kada bih igrao i Junajted kup, onda bi mi sledeća sezona počela krajem decembra. Zato i neću igrati ovo takmičenje jer bi to bilo previše - izjavio je Zverev.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
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