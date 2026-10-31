HITAN SASTANAK U VARŠAVI: Navrocki prelomio usred nezapamćene krize, sazvao šefove frakcija dok preti državni udar

PREDSEDNIK Poljske Karol Navrocki sazvao je hitan sastanak sa liderima parlamenta usred ustavne krize, nakon što se probio u Ustavni sud pod optužbama za puč.

AP Photo/Rafal Niedzielski)

Predsednik Poljske Karol Navrocki sastao se sa liderima parlamentarnih frakcija u jeku ustavne krize, saopštio je njegov portparol Rafal Leskjevič.

- U toku je sastanak sa potpredsednikom vlade, ministrom nacionalne odbrane Vladislavom Kosinjak-Kamišem, kao i sa potpredsednikom Sejma Pjotrom Zgoželjskim - napisao je on na društvenoj mreži Iks.

U osnovi događaja u Poljskoj leži sukob proevropskih liberala predvođenih premijerom Donaldom Tuskom i desničarskih konzervativaca-evroskeptika koje predstavlja Navrocki.

Pre nekoliko dana objavljeno je da vladajuća koalicija priprema opoziv predsednika, što bi trebalo da podrži i Ustavni sud. Međutim, na čelu te instance trenutno se nalazi Bogdan Svjončkovski, pristalica Navrockog.

Optužbe za pokušaj državnog udara

Situacija je eskalirala dan ranije, kada su vlasti pokušale da smene Svjončkovskog i njegovog zamenika Bartlomeja Sohanjsko - na sajtu Ustavnog suda pojavila se informacija o suspenziji njihovih službenih dužnosti.

Na stranici suda na društvenoj mreži Iks to saopštenje su nazvali lažnim, optužujući odgovorne za pokušaj državnog udara.

🚨BREAKING: Polish President Karol Nawrocki has just PERSONALLY STORMED the Constitutional Court The police did not dare arrest him. This is what strong leadership looks like! He is going to SAVE POLAND! 🇵🇱 https://t.co/uKWKrwJaQY — Inevitable West (@Inevitablewest) October 31, 2026

Istovremeno, Ana Korvin-Pjotrovska proglasila je sebe novom predsednicom ove institucije.

Ona je zabranila ulazak u zgradu bilo kome, uključujući i predsednika, pozivajući se na rizik od narušavanja javnog reda i mira, kao i na moguću pretnju po život i zdravlje zaposlenih.

Hitan povratak iz aviona i ulazak u sud

Navrocki, koji je leteo za Senegal, hitno se vratio u prestonicu. Najpre je održao sastanak sa Svjončkovskim, a zatim se oko 1.00 sat posle ponoći po srpskom vremenu probio u Ustavni sud u pratnji obezbeđenja.

Ova situacija izazvala je snažan otpor kako značajnog dela poljske elite, tako i javnosti, i prerasla u proteste protiv poteza vlade.

(RIA)

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