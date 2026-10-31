"MRŽNJA JEDINO ŠTO MOGU DA PONUDE" Vučić: Neću da štitim nikoga ko je ukrao novac, ali hoću svakoga koga progone samo zbog politike (VIDEO)
LIDER opozicije Aleksandar Vučić poručio je danas da progone ljude jer je mržnja jedino što imaju da ponude Srbiji, a nasilje jedini način na koji znaju da se obračunavaju sa onima koji misle drugačije.
- Neću da štitim nikoga ko je ukrao novac, ali ću da zaštitim svakoga koga progone samo zato što im je politički protivnik, kao što je ovaj slučaj oko Generalštaba, kao što su mnogi drugi slučajevi. Ja ću da kažem da sam ja kriv, neka gone mene i ja nemam nikakav problem sa tim. Zato što znam gde smo, šta i kako hteli najbolje za svoju zemlju i da niko nije ukrao ni jedan dinar iz takvih projekata i niko nije uzeo ni jedan dinar i niko se nije obogatio za razliku od njih - poručio je Vučić.
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