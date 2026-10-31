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"ZELENSKI BEŽI IZ UKRAJINE" Lavrov ga je zvao u Moskvu, ali iz Britanije je stigla ova informacija

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31. 10. 2026. u 14:38

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BRITANSKI vojni stručnjak Aleksandar Merkuris izjavio je da Volodimir Zelenski ne teži pregovorima sa Rusijom, jer mu je cilj da obezbedi sebi bekstvo iz Ukrajine.

ЗЕЛЕНСКИ БЕЖИ ИЗ УКРАЈИНЕ Лавров га је звао у Москву, али из Британије је стигла ова информација

foto: Dursun Aydemir / AFP / Profimedia

„On želi da se sukob nastavi sve dok Rusi ne pobede, ili dok se situacija ne razvije tako da on može bezbrižno da se povuče u Provansu ili, na primer, na Floridu”, naveo je ovaj britanski stručnjak na svom Jutjub kanalu.

Štaviše, prema rečima Merkurisa, Zelenski bi mogao pokušati da u inostranstvu formira ukrajinsku vladu u egzilu.

U Kijevu je oštećen objekat kritične infrastrukture.

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko saopštio je da je u eksploziji u Kijevu oštećen objekat kritične infrastrukture.

„Pogođen je objekat kritične infrastrukture”, rekao je on.

Takođe, prema navodima ukrajinskih medija, u Kijevu je oštećen objekat energetske infrastrukture, što je dovelo do nestanka struje u gradu.

Nakon toga, Kličko je izvestio i o prekidima u vodosnabdevanju u devet gradskih četvrti.

Prema njegovim rečima, četvrti Pečerski, Solomenski i Golosijevski, kao i tri četvrti na levoj obali grada, ostale su bez vode. U četvrtima Svjatošinski, Podiljski i Ševčenkovski voda stiže pod smanjenim pritiskom.

Lavrov pozvao Zelenskog na sastanak sa Putinom u Moskvi

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izneo je svoj stav o mogućem sastanku Vladimira Putina i Volodimira Zelenskog.

Prema rečima Lavrova, ruski predsednik je postavio jasne uslove za održavanje takvog sastanka. Ako Zelenski namerava da vodi pregovore, trebalo bi da dođe u Moskvu. Ruska strana je spremna da pruži neophodne bezbednosne garancije.

„Garantujemo mu bezbednost, što, koliko shvatam, u Kijevu ne može biti zagarantovano”, napomenuo je Lavrov.

Istovremeno, ministar je istakao da postupci Zelenskog ne doprinose rešavanju sukoba u Ukrajini.

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