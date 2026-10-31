"STRAHOVLADA, TIRANIJA I DIKTATURA" Ana Brnabić o konferenciji za novinare SL

VRŠILAC dužnosti predsednika Srbije Ana Brnabić govori za TV Niš.

Foto: Printskrin/Niš TV

Na početku razgovora, povodom privođenja mladog zaposlenog na Niš TV na informativni razgovor, Brnabić je pružila podršku toj televiziji i njenim zaposlenima.

– Pre svega želim da pružim punu podršku vama lično, vašoj televiziji i svim vašim zaposlenima. Nažalost, mi sada živimo skoro šest punih dana terora. Terora koji sprovode nasilnici, batinaši, ali i direktno kandidati sa „Studentske liste“ – rekla je Brnabić.

Ona je navela da su predstavnici „Studentske liste“, uprkos pobedi na izborima, pokazali, prema njenoj oceni, neodgovornost.

– Ljudi koji su, uprkos tome što su pobedili na izborima održanim 25. oktobra, pokazali u toj pobedi neverovatnu, teško shvatljivu neodgovornost. Umesto da sada preuzmu odgovornost i pokažu svim građanima Republike Srbije da svi imaju ista prava, da će ono što su obećavali tokom izborne kampanje, a to je da će poštovati vladavinu prava, da će sprovoditi pravdu u skladu sa zakonima i Ustavom Republike Srbije, umesto da rade to, oni praktično rade sve suprotno – izjavila je Brnabić.

Ona je optužila predstavnike nove vlasti za pritiske na institucije, građane i medije.

– Oni sprovode revolucionarni teror, upadaju u institucije, maltretiraju i šikaniraju ljude, prete i zastrašuju. Njihova jedina ideja koja se tiče medija jeste da gase medije čija im se uređivačka politika ne sviđa – rekla je Brnabić.

Potpredsednica Srpske napredne stranke Ana Brnabić izjavila je za Niš TV da postupci predstavnika „Studentske liste“, prema njenoj oceni, predstavljaju pokušaj ograničavanja slobode medija, govora i mišljenja u Srbiji.

– Faza jedan tog terora treba da bude, što se tiče medija, potpuno gašenje slobode medija. Faza dva da bude potpuno gašenje slobode govora, a faza tri onda da bude gašenje slobode mišljenja u Republici Srbiji. I koliko god neverovatno to bilo, još je neverovatnije da su oni sve to uspeli da pokažu u samo, praktično, prvih pet dana nakon što su došli na vlast – rekla je Brnabić.

Ona je ocenila da predstavnici nove vlasti ne pokazuju interesovanje za rad institucija i da pokušavaju da upravljaju njima putem javnih obraćanja.

– Pokazali su da ih apsolutno, apsolutno ne zanimaju institucije. Dakle, oni drže neke konferencije za novinare u parkovima i sa tih konferencija izdaju zahteve, naređenja i pokušavaju da vladaju ovom Srbijom i našim institucijama, pa čak i nezavisnim institucijama, tužilaštvom, sudstvom, nekim plenumaškim dekretima. I plašim se da je to samo nagoveštaj onoga što ćemo mi u Srbiji morati da živimo u narednom vremenu – izjavila je Brnabić.

Na pitanje voditelja da li je primetila kako su predstavnici „Studentske liste“ nastupali na konferenciji za novinare, Brnabić je rekla da joj je posebno privuklo pažnju to što su svi učesnici čitali pripremljene tekstove.

– Primetila sam da su svi čitali i to je ono što je, u stvari, nešto što možda i treba posebno da nas zaplaši. Zato što niko od tih ljudi koji su govorili na toj konferenciji za novinare, ja mogu o njima da mislim ovo ili ono, i svakako ne mislim ništa lepo, ali niko od njih nije ni glup ni neobrazovan. To su ljudi koji ipak, na kraju, jesu obrazovani – rekla je Brnabić.

Prema njenim rečima, činjenica da su svi govornici koristili pripremljene tekstove ukazuje na to da postoji stroga kontrola njihovih javnih nastupa.

– Činjenica da oni moraju da pročitaju svaku reč i da svako od njih ima papire i da ne sme da odstupi od toga što je napisano ni jedno slovo, a ne jednu reč ili jednu rečenicu, govori o tome da je kontrola nekoga ko je iza te „Studentske liste“ potpuna – navela je Brnabić.

Ona je nastavila tvrdnjom da predstavnici liste dobijaju unapred pripremljene instrukcije kojih moraju u potpunosti da se pridržavaju.

– Dakle, oni dobijaju napisane instrukcije i te instrukcije imaju da izdeklamuju. I ništa više i ništa manje od toga. Dakle, to je strahovlada, tiranija i diktatura kakva, ja mislim, nikada nije postojala u ovoj zemlji – rekla je Brnabić.

Ona je dodala da razlog za čitanje unapred pripremljenih izjava, prema njenom mišljenju, nije nesposobnost govornika da samostalno nastupaju.

– Dakle, ako je neko od nas u bilo kom trenutku pomislio da oni čitaju zato što ne umeju da održe govor bez toga da je napisan na papiru, nije to tako, nije to tačno. Problem je u tome što oni dobiju napisano šta imaju i smeju da kažu. I oni iz tog zadatog okvira ne smeju da izađu ni jedan jedini milimetar – navela je Brnabić.

Brnabić: Na konferenciji za novinare nisu dozvolili nijedno pitanje

Brnabić se osvrnula i na način na koji je završena konferencija za novinare predstavnika „Studentske liste“, navodeći da novinarima nije omogućeno postavljanje pitanja.

– Zbog toga ne postoje pitanja. I meni je negde od sve muke smešno bilo na kraju te konferencije za novinare kada je ovaj jedan, koji je valjda služio kao moderator konferencije, rekao: „Neće biti dodatnih pitanja“. Pa kakvih dodatnih pitanja kada niste dozvolili nijedno jedino pitanje, a ne dodatnih pitanja – rekla je Brnabić.

Brnabić o gostovanju predstavnika „Studentske liste“ na RTS-u

Potpredsednica SNS-a govorila je i o nastupu jednog od predstavnika „Studentske liste“ na Radio-televiziji Srbije, ocenjujući da je njegov odnos prema voditelju bio neprimeren.

– Pre toga, kada je jedan od komesara sa „Studentske liste“ tokom nedelje gostovao na javnom medijskom servisu Radio-televizije Srbije, na koji način je on razgovarao sa voditeljem? On njemu rukom pokazuje onako: „Dosta, nemoj da me dalje pitaš“, i sve mu pokazuje da se ovaj zastraši, da voditelju Dnevnika bude jasno da mora tu da se zaustavi – rekla je Brnabić.

Ona je navela da je gost, prema njenom tumačenju, pokušavao gestovima da prekine dalja pitanja voditelja.

– I kada se voditelj ne zaustavlja, valjda nije primetio taj znak rukom od komesara, onda ovaj kaže: „Dobro, sad smo završili“ – rekla je Brnabić.

Brnabić je zatim uporedila takav nastup sa hipotetičkom situacijom u kojoj bi se Aleksandar Vučić na isti način ponašao tokom televizijskog gostovanja.

– Zamislite da je Aleksandar Vučić otišao na bilo koji medij, da je pokazivao rukom da upozori da je to to i da se ne šale da dalje nastavljaju razgovor, da pitaju bilo šta što je bilo izvan dogovorenih, zadatih tema. I da onda, kada voditelj taj znak ne usvoji i ne ispoštuje odmah, da mu Aleksandar Vučić kaže: „Završili smo. Ne znam šta vam nije jasno“ – navela je Brnabić.

Ona je zaključila da takvo ponašanje, prema njenoj oceni, predstavlja razlog za zabrinutost građana.

– Dakle, to je nešto što svakog građanina ove zemlje treba ozbiljno, ozbiljno da uplaši, a mislim da smo videli samo nagoveštaj terora i strahovlade koju „Studentska lista“ planira da sprovodi u ovoj zemlji – poručila je Brnabić.

Brnabić je ranije podelila video-snimak za koji navodi da prikazuje maltretiranje i šikaniranje ljudi, a u svojoj poruci poručila je da je borba protiv takvog ponašanja tek počela.

- Gaženje institucija, poništavanje Ustava i zakona Republike Srbije, gašenje medija, maltretiranje i šikaniranje ljudi – to je ono što je Studentska lista napravila od Srbije u prvim danima svoje vladavine. I znamo da je njihov teror tek počeo. Zato Srbija sada ustaje protiv terora. Borba da im se suprotstavimo, svim pravnim i demokratskim sredstvima, je počela - napisala je Brnabić na Iksu.

Brnabić je poručila da će odgovor na ono što naziva terorom biti borba pravnim i demokratskim sredstvima.

Gaženje institucija, poništavanje Ustava i zakona Republike Srbije, gašenje medija, maltretiranje i šikaniranje ljudi - to je ono što je Studentska lista napravila od Srbije u prvim danima svoje vladavine. I znamo da je njihov teror tek počeo. Zato Srbija sada ustaje protiv terora. Borba da im se suprotstavimo, svim pravnim i demokratskim sredstvima, je počela. — Ana Brnabic (@anabrnabic) October 31, 2026

Podsetimo, Srpska napredna stranka danas je održala sednicu Glavnog odbora u Maloj sali Beogradske arene, pod sloganom "Srbija protiv terora – borba tek počinje".

Tom prilikom je predsednik SNS, Miloš Vučević, predložio da Aleksandar Vučić ponovo bude izabran za predsednika stranke, navodeći da je potrebno da SNS sa novim optimizmom dočeka buduće političke izazove.

- Prvi ću predložiti Aleksandra Vučića za novog predsednika Srpske napredne stranke - poručio je Vučević, nakon čega je usledio aplauz i saglasnost prisutnih.

Vanredna Skupština SNS, na kojoj bi trebalo da bude doneta odluka o novom predsedniku stranke, najavljena je za 13. decembar.